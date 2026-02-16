ウルグアイのオルシ大統領が中国への公式訪問中、中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の単独インタビューに応じ、中国人民に向けて午年にちなんだ春節の祝福メッセージを贈りました。

オルシ大統領は、「まず春節のお祝いを申し上げる」と述べた上で、中国側の温かいもてなしに心からの感謝の意を表しました。また、自身が2月6日に出席した「中国・ウルグアイビジネス投資フォーラム」に触れ、「中国側は、最先端のテクノロジーの重要性や最新の技術成果、それによってもたらされた目覚ましい発展の成果を私たちに示してくれた。科学技術の発展の成果だけでなく、中国の歩んできた歴史的発展の過程も示してくれた」と述べました。

オルシ大統領は、「ウルグアイがなぜ素晴らしいサッカー選手を育てることができるのか？」と聞かれたとき、私はいつも「私たちには青少年育成の伝統がある。子どもたちは歩けるようになるとすぐにサッカーに親しむ。ウルグアイのこうした経験は中国と共有できるものだ」と答えました。そして、「北京の青少年育成基地を訪れた際には、サッカーに情熱を注ぐ子どもたちに中国サッカーの大きな可能性を感じた」と語りました。（提供/CRI）