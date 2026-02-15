タレントの今泉佑唯（27）が、子育てにおいて深刻な葛藤を抱えていることを明かした。

【映像】「反抗期が激しかった」今泉佑唯の中学生の頃の写真

ABEMAの『秘密のママ園』では、不運な過去を乗り越え再起をかけるシングルマザーの平川愛里菜に密着。過酷な状況下でも娘のために奮闘する彼女の姿を通して、スタジオでは母親たちのリアルな悩みが語り合われた。

VTRを見守っていた今泉佑唯は、平川の親子関係に触れながら「今の自分と、結構重なるところがある」と言葉を詰まらせた。現在、シングルマザーとして子供を育てる彼女は「ちょっと注意したりすると、子供が『わー！』ってなっちゃう時が多くて。愛情不足なのかなとか、自分だけの愛じゃ足りてないのかなって」と、母親としての切実な不安を吐露。さらに「あまり100パーセントで接してあげられない時もあるので、自分で全部カバーするのが難しくて悩んでます」と明かし、「空を見上げると、たまに涙が出てきたりする」と、精神的な限界をうかがわせる一言も。この告白に対し、MCの峯岸みなみは「それは重症だ」と、彼女の繊細な心理状態を真剣に案じた。