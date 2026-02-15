この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

工場・期間工の転職情報を発信するYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が、「【工場寮】実際に住んでる人のリアル寮ツアー｜正直キツい？当たり？」と題した動画を公開した。動画では、工場転職のプロであるケンシロウ氏が、実際に従業員が住んでいる築10年ほどの寮に潜入し、そのリアルな住環境を徹底レビュー。工場勤務を検討する上で重要な「寮ガチャ」の当たり物件の実態を明らかにしている。



ケンシロウ氏が訪れたのは、メゾネットタイプの比較的新しい寮。玄関を開けるとすぐに階段があり、一般的なアパートとは一線を画す構造だ。まず案内されたキッチンは、2口のIHクッキングヒーターが備え付けられており、火災のリスクに配慮されている点が特徴的。冷蔵庫や電子レンジも完備されており、自炊をする人にとっては十分な設備が整っている。水回りも充実しており、トイレと風呂はセパレートタイプ。風呂場には浴室乾燥機能が付いているため、天候を気にせず洗濯物を干すことが可能だ。洗濯機も備え付けで、入寮後すぐに生活を始められる環境が整っている。メインとなるリビングは約8畳と広々としており、ケンシロウ氏も「1人で寝る分には十分すぎる」と評価。エアコン、テレビ、机、寝具といった生活に最低限必要な家具・家電も揃っているため、大きな荷物を用意する必要がない点も魅力だ。さらに、防犯対策としてセコムが導入されており、セキュリティ面での安心感も高い。一方で、住人が語るデメリットとして「壁が少し薄い」点が挙げられた。日常生活で隣の部屋の音が聞こえたことはないものの、音に敏感な人は注意が必要かもしれない。



今回の寮見学を通して、ケンシロウ氏は「今回はアタリ」と太鼓判を押した。工場勤務における「寮ガチャ」は、生活の質を大きく左右する重要な要素だ。設備の充実度やセキュリティ、周辺環境など、実際に住んでみないとわからないリアルな情報は、これから寮生活を始める人にとって貴重な判断材料となるだろう。