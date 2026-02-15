頑張っているのに報われなくて苦しんでいる人へ。超ポジティブな夫の思考法が目から鱗の前向きコミックエッセイ【著者インタビュー】
落ち込んでネガティブな気分になってしまう時は、この本を手に取りたい。つい“自分反省会”してしまいがちな妻・軍曹と、どんなネガティブもひと言でプラスに変える夫・髭。その日常を描いた「全てのネガティブをプラスに変える夫 髭」シリーズ（B.B軍曹/主婦と生活社）は、読むだけで自己肯定感が爆上がりする自己啓発系コミックエッセイだ。Instagramから生まれたこの作品は、「NGと書いてナイスガイと読む編」「さては人生３周目だな編」「人生満点じゃなくてもはなまるだ編」と、これまで3冊刊行され、大きな人気を集めている。
髭さんのどこまでもポジティブな考え方は、目から鱗の連続で、ストレスの多い現代社会をポジティブに渡り歩くヒントが満載。そんな本シリーズの作者であり、髭さんの妻であるB.B軍曹さんにお話を伺った。
――どんなネガティブもポジティブに変換してしまう髭さん。最近の髭さんの言葉で、軍曹さんが「これは刺さった」と感じたものはありますか？
B.B軍曹さん（以下、軍曹）：「努力は裏切るけど、成長は裏切らない」。三日坊主の私が救われた、殿堂入りワードです。
――本シリーズは、髭さんの超ポジティブな言葉に思わずクスッと笑わされ、そして、前向きな気分になれる作品です。一方で、昨今、SNSでは、誹謗中傷など、言葉の持つ力がネガティブに働く場面も少なくありません。軍曹さんはそんな現状についてどのようにお考えでしょうか？
軍曹：言葉って、その人の人生観の露出だと思っています。だから私は、誰かを斬るより、誰かの肩にそっと手を置く言葉を選びたい。そして、そういう言葉を届ける人間でいたいです。
――このシリーズをどんな人に届けたいですか？
軍曹：「全人類！」と言いたいところですが（笑）、特に「頑張っているのに報われなくて苦しくなる」人に届いたら嬉しいです。報われないと自己嫌悪したり、正解が分からなくなったりする反面、もっと頑張りたいと考えることもできます。ポジティブもネガティブも表裏一体。この漫画があるがままの自分を認めて前に進む小さな一助になれば幸いです。
――最後に読者の方々にメッセージをお願いします。
軍曹：読者のみなさんが笑ってくれるから、私は描き続けられています。弱くても大丈夫。しんどくても大丈夫。今日もあなたのペースで生きてください。そして、もし迷った時は、髭のポジティブと軍曹のツッコミを、そっと思い出していただけたら嬉しいです。
取材・文＝アサトーミナミ