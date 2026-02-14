OddRe:が新アーティスト写真を公開した。

今回発表されたビジュアルは、メジャーデビューを経て次なるフェーズへ向かうバンドの現在地を映し出した仕上がり。3人それぞれの個性と、バンドとしての存在感をより鮮明に印象づけるものとなっている。撮影は気鋭のカメラマン・Kazuki Murataが手掛けた。

OddRe:は2月18日にポニーキャニオン内レーベル・IRORI Recordsよりメジャーデビューシングル「Revival」をリリース。これに先駆け、本日21:00には各SNSにてミュージックビデオのティザー映像が公開されている。

さらに7月には、バンド初の東名阪クアトロツアー＜OddRe: 1st ONEMAN TOUR “CODA”＞が開催される。チケットは現在ファンクラブ先行（抽選）を受付中。

Major Debut Single「Revival」

2026年2月18日(水) 配信リリース

Pre-add / Pre-save：https://oddre.lnk.to/Revival

＜OddRe: 1st ONEMAN TOUR “CODA”＞ 2026年7月1日(水)

愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

開場18:00 / 開演19:00 2026年7月2日(木)

大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

開場18:00 / 開演19:00 2026年7月8日(水)

東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

開場18:00 / 開演19:00 ▼チケット情報

立ち見 4,800円(税込/ドリンク代別) FC先行：2月5日(⽊) 20:00 〜 2月15日(⽇) 23:59

※FC先⾏ 1⼈2枚まで（同⾏者⾮会員可能） 受付URL：https://oddre.jp/feature/entry

※ファンクラブの入会ページです