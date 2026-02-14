OddRe:、新ビジュアル公開。メジャーデビューシングル「Revival」MVティザーも解禁
OddRe:が新アーティスト写真を公開した。
今回発表されたビジュアルは、メジャーデビューを経て次なるフェーズへ向かうバンドの現在地を映し出した仕上がり。3人それぞれの個性と、バンドとしての存在感をより鮮明に印象づけるものとなっている。撮影は気鋭のカメラマン・Kazuki Murataが手掛けた。
OddRe:は2月18日にポニーキャニオン内レーベル・IRORI Recordsよりメジャーデビューシングル「Revival」をリリース。これに先駆け、本日21:00には各SNSにてミュージックビデオのティザー映像が公開されている。
さらに7月には、バンド初の東名阪クアトロツアー＜OddRe: 1st ONEMAN TOUR “CODA”＞が開催される。チケットは現在ファンクラブ先行（抽選）を受付中。
Major Debut Single「Revival」
2026年2月18日(水) 配信リリース
Pre-add / Pre-save：https://oddre.lnk.to/Revival
＜OddRe: 1st ONEMAN TOUR “CODA”＞
2026年7月1日(水)
愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
開場18:00 / 開演19:00
2026年7月2日(木)
大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
開場18:00 / 開演19:00
2026年7月8日(水)
東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
開場18:00 / 開演19:00
▼チケット情報
立ち見 4,800円(税込/ドリンク代別)
FC先行：2月5日(⽊) 20:00 〜 2月15日(⽇) 23:59
※FC先⾏ 1⼈2枚まで（同⾏者⾮会員可能）
受付URL：https://oddre.jp/feature/entry
※ファンクラブの入会ページです
