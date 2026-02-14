いつも天真爛漫なゆうちゃみだが、意外な一面がある。

「これまで年上の人と関わる機会が多かったので、同い年や年下の人が、少し苦手なんです。どう関わったらいいのか難しいというか。私はギャルサーとか入ってなかったので、下の世代との交流がそこまでなかったんですよ。

だから逆に、おじさんにはフランクに接することができます。安心感があるんですよ。おじさんって若者と話しているとき『それ何？ 聞いたことない』って言われると、呆れたり驚いたりしつつも、けっこう楽しそうに説明してくれるじゃないですか。以前、（長嶋）一茂さんとお話ししていたときは、本当に失礼なんですが、話題に出てきた某大物歌手の名前がわからなくて。むっちゃ驚かれました。その場で顔写真を見せてもらったんですが『あ〜、なんとなく』みたいな感じで（笑）。でも知らないことをいろいろ教えてもらうことができるので、やっぱり年上のほうが話していておもしろいですね」

今後の目標を聞いた。

「本業はモデルなので、海外で活躍したいですね。目標は高く、目指せ、パリコレ！」

ゆうちゃみ

24歳 2001年9月8日生まれ 大阪府出身 T176 2014年からモデル活動を開始。雑誌「ピチレモン」や「egg」の専属モデルを経てテレビタレントとして数々のバラエティ番組に出演、 “令和の白ギャル” として人気者になった。女優としてもテレビドラマへの出演が増え、2024年には歌手デビューするなど、芸能界のあらゆる分野で活躍している。そのほか最新情報は、公式X（@yuuna09082424_）、公式Instagram（@chamitan_0908）にて

