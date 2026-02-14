「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）

４大会連続出場で２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は８６・５０点で７位に終わり、４大会連続のメダル、冬季五輪では日本勢２人目、フィギュアスケートの羽生結弦さん以来となる２大会連続金メダルはならなかった。それでも大会直前の骨盤など複数カ所の骨折から２７日、驚異的な回復力と執念で王者の誇りを刻みつけた。

骨盤の骨折、膝には感覚がないままの満身創痍の身体で２回目に実戦初投入のフロントサイドダブルコーク１６２０を成功。３回目には怪我の原因となったダブルコーク１２６０クリップラージャパングラブも敢行。転倒に終わったが、史上空前のハイレベルの戦いの中で、間違いなくその舞は見る者を魅了した。

▽平野歩夢の一問一答は以下。

−試合を終えてどんな思いか。

「いろいろ自分の全てがチャレンジしかないような、決勝の３本。本当、生きるか死ぬか、そういう気持ちはどこかに持って覚悟して臨んだ。最後、決めきれなくて、納得した結果につながらなかったが、自分ができることはこの状態で出し切れたのかなというのはひとつあるかな。結果としては悔しいが、これまでやってきたことは何一つ無駄ではない。また０から悔しさをつなげていけるような、そういう風に思っています」

−何か返ってきたものは。

「本当に生きてて良かった。無事にけがなく、体が無事に戻って来て、それは自分の中で、すごくホッとすることはある。生きてて良かったなと気持ちになれているところはありますね」

−ここまでの原動力は

「やっぱりこれまでかけている時間、４年は地道なハードなトレーニングで、気持ちも削って歩んできた。けがして、（出場の）可能性がないかもしれないところはあったけど、少しでも戻ってこられる可能性があるなら戻って来たいと思っていた。条件はハードでしたが、今できることをやって失敗したという感じで悔いなく、ここから前に進んで行こうかなと思います」

−ショーン・ホワイトも「歩夢が笑顔でいたらいい」と言っていた。

「ここに立てて、この状態でできるマックスに向き合ってチャレンジできたのはこれからの自分につながっていくと思いますし、けがしたら笑ってられない。けがせず無事に終わって喜びはあります」