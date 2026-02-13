Image: shutterstock

アメリカでは、来週水曜日の2月18日に予約受付が始まるGoogleのスマホPixel 10a。現時点（2/13昼）では、日本での販売有無・販売時期についてはまだ発表されていませんが、とにかく海の向こうではでます。

Google公式からは、予約スタートの発表のみで端末詳細はまだ明らかになっていません。が、すでに噂・リークはたくさんでており、背面カメラが完全フラットなこと以外、搭載チップもPixel 9aと同じでハードスペックには大きなアプデなしと言われています。となると、色くらいちょっと個性的なものが欲しいところ。

Androidリークでお馴染みEvan Blassさんいわく、Pixel10aはビビッドな赤がでるみたい！

Google Pixel 10a - "Stallion" pic.twitter.com/jp9xeBH9UG - Evan Blass (@evleaks) February 12, 2026

Blassさんの情報では、Pixel 10aは4色展開。Obsidian（黒）・Fog（緑がかった白）・Lavender（パープルが入った青）・Berry（赤）です。キーカラーとなるのはBerry。今年春発売予定の次世代HomeスピーカーやNestカメラと同じ、ブルーがかった赤です。

…日本の販売はどうなるんだろ。

Source: 9to5Google