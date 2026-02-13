大臣も務めた石原伸晃氏と冬季競技の深い関係

ミラノ・コルティナ五輪で、日本が銀メダルを獲得したフィギュアスケート団体の客席に政界の大物がいたと話題になっている。「映ってたよね？」「本人かなぁ」とネットで話題になっていたところ、実際にミラノに滞在し、日本代表選手を激励している姿が公開された。

フィギュア会場の客席に座っている姿が中継に映ったと話題になっていたのは、環境大臣や国土交通大臣を務めた元衆議院議員の石原伸晃氏だ。競技と合わせて気になったファンが多いようで、SNSにはコメントが多数並んだ。

「石原伸晃じゃね？」

「団体戦の会場で石原伸晃に似た人を見かけたけど、ご本人のようだった」

「フィギュア団体の録画見てたら石原伸晃さんが映ってちょっとびっくり」

「石原伸晃さんみたいな人がフィギュアの客席にいたのが抜かれてた そっくりだったけど本人かなぁ？」

「フィギュアの客席をカメラが抜いたとき石原伸晃さん映ってたよね？」

石原氏は実は日本アイスホッケー連盟の公式アンバサダーを務めており、同連盟インスタグラムが12日に日本代表「スマイルジャパン」の食事会に参加した模様を公開。小池詩織主将を激励するなどしており、ミラノ滞在が公となった。



（THE ANSWER編集部）