スクウェア・エニックスは、スマートフォン向け位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」において、愛知県名古屋市で開催されるリアルイベント「DQウォーキング＜中部＞」の一環として、バスケットボール「りそなグループ B.LEAGUE 2025-2026シーズン第33節 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 滋賀レイクス」をコラボ試合として開催することを発表した。

コラボ試合では一部の演出が「DQウォーク」仕様になるほか、ホームチームである「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」の試合演出として、コラボを記念してデザインされたユニフォームを着用した催しなども実施される予定。

また、会場ではコラボグッズが販売されるほか、試合の観戦者全員に記念特典として「DQウォーク」ゲーム内アイテムがプレゼントされる。

なお、試合の観戦チケットは3月2日より名古屋ダイヤモンドドルフィンズ公式ファンクラブ会員から順次「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」公式チケットサイトにて販売開始予定。3月5日12時からは「IGアリーナチケットサイト」でも販売が開始する。

コラボ記念を記念したユニフォームが登場

コラボ試合開催を記念して「DQウォーク」コラボ記念ユニフォーム（RED ver. ・ BLUEver.）の2種類が登場。販売も予定されている。

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ×DQウォーク コラボグッズ

【販売期間】

会場販売 4月18日～4月26日

オフィシャルオンラインショップ 4月21日～4月26日

※2月16日より予約受付が開始。事前に注文するとコラボ試合当日までにコラボ記念ユニフォームが手元に届く

オンラインショップおよび当日会場物販にて「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」と「ドラゴンクエストウォーク」のコラボグッズが販売される。

コラボ試合用のキャラクターとして登場する「スラミチ（バスケットボールバージョン）」と「DDスライム（ダイヤモンドドルフィンズスライム）」がデザインされたグッズなどがラインナップ。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX