¶¥ÎØ¤Î¥È¥Ã¥×£¹¡¦»ûºê¹ÀÊ¿¤¬Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¤Ï¡¡¶áµ¦¤ÎÀèÆ¬¤¬¼Â¤Ï¡Ö±ó²ó¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤À¤Ã¤¿¡×¤È£Çµ½éÍ¥¾¡¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡Ú¶áµ¦¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î£Çµ½éÀ©ÇÆ¡Û
¶¥ÎØ³¦¤Î¥È¥Ã¥×£¹¡ÖSµéSÈÉ¡×¤È¤·¤ÆÀï¤¦»ûºê¹ÀÊ¿¡¡photo by Photoraid
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¶áµ¦¤ÎÀèÆ¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2025Ç¯8·î¡£È¡´Û¶¥ÎØ¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¤Ç£Çµ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿»ûºê¹ÀÊ¿¡ÊÊ¡°æ¡¦117´ü¡Ë¤Ï¤³¤¦¸ì¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ë´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±ÃÏ°è¤Ê¤É¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¹Ô¤Ê¤¦¶¥ÎØ¡£»ûºê¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥À¥Ã¥·¥åÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢Ï¢·È¤òÁÈ¤à¥é¥¤¥ó¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¡Ö¼«ÎÏ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÉ÷¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¾ÃÌ×¤¬·ã¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ûºê¤Ï¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¼«¿È¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ç¤âÆ±ÃÏ¶è¤ÎÁª¼ê¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¶¯¤µ¤È¿®Íê¤«¤é¡¢¤³¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¶áµ¦Àª¤ÎÊÂ¤Ó¤Î¤Ê¤«¤Ç2ÈÖ¼ê¤ÈÀä¹¥¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤ë¡£¤½¤·¤ÆºÇ½ª¼þ²ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¸åÂ³¤ÎÄÉ·â¤òµö¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£Çµ½éÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é5Ç¯È¾¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁ°¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢±ó²ó¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤Ä¤«¤ó¤Ç¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦²¦Æ»¤Î¾¡¤ÁÊý¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤è¤êÇ¯£¶²ó¤¢¤ë£Çµ³«ºÅ¤ÎÇÆ¼Ô¤È¾Þ¶â³ÍÆÀ³Û¾å°Ì¼Ô¤é¤Î·×£¹Ì¾¤Î¤ß¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¶¥ÎØ³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ì¡¼¥¹¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤¤¥ì¡¼¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍú¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯¤òÀï¤¦¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢ÃíÌÜÅÙ¤âÁý¤¹¥·¡¼¥º¥ó¡£É½¾ð¤â°ú¤Äù¤Þ¤ë¡£
¡Ú»Ë¾å½é¤Ç¤ÎÍÜÀ®½êÁá´üÂ´¶È¡Û
Gµ³«ºÅ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¤Î¥´¡¼¥ëÄ¾¸å¡£»ûºê¡Êº¸¡Ë¤ÈÏÆËÜÍºÂÀ¡Ê±¦¡Ë¡¡¡¡photo by Manabu Takahashi
¡¡¼Â²È¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Î¥×¥í¥·¥ç¥Ã¥×¤ò·Ð±Ä¡£»ûºê¤Ï¾®³Ø¹»¤Ç2Ç¯´Ö¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤¬¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¤ÏÉô³èÆ°¤Ë¤ÏÆþ¤é¤º¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¡¢2011Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤Ï¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤ÇÍ¥¾¡¡£Ë¡À¯Âç³Ø¿Ê³Ø¸å¤Ï2015Ç¯¡¢16Ç¯¤ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÂ¿¤¯¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¹â¹»À¸¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤â¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¶öÁ³¤È¤¤¤¦¤«......¡£º£¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢¶¯¤¤Áª¼ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤Ç¤â£±¡¦£²Ç¯ÌÜ¤Ï¤½¤³¤½¤³¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾¯¤·¤ä¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç³Ø£´Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï2018Ç¯¤ËÃÏ¸µÊ¡°æ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¹ñÂÎ¤Ë¸þ¤±¡¢Ê¡°æ¸©¤Î¿¦°÷¤È¤·¤Æ¶¥µ»¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ÇÀ®Ç¯ÃË»Ò¥±¥¤¥ê¥ó¤òÀ©¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤È¤¢¤ï¤»¤Æ2´§¤òÃ£À®¡£ÍâÇ¯¡¢25ºÐ¤Ë¤·¤ÆËþ¤ò»ý¤·¤ÆÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¤ØÆþ½ê¤¹¤ë¤È¡¢¶Ë¤á¤ÆÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÁá´üÂ´¶È¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡Ö¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Îò¤¬Ä¹¤¯¡¢¤·¤«¤âÇ¯Îð¤â¾å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÜÀ®½ê¤Ç¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÍÜÀ®½ê¤Ç¤Ï£±²óÌÜ¤ÎµÏ¿²ñ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ì¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥×¥í¤Ç¤â¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá´üÂ´¶ÈÀ©ÅÙ¤òÃ¯¤âÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÍÜÀ®½ê¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¼«Å¾¼Ö¤Î¿½¤·»Ò¤È¤â¸À¤¨¤ë»ûºê¤Î»ëÀþ¤Ï¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Î¹â¤ß¤Ø¤È¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú2023Ç¯¤«¤é¶¥ÎØ¤ËÀìÇ°¡Û
À¿¼Â¤Ë¼«¿È¤Î²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡photo by Photoraid
¡¡2020Ç¯¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤âÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤«¤é18Ï¢¾¡¤òµÏ¿¤·¡¢Sµé¤Ø¤È¾º³Ê¡£¤½¤ÎSµé¤Ç¤â»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼79Æü¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¥±¥¤¥ê¥ó¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¥±¥¤¥ê¥ó¤Ç¤â·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¡¢6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¶¥ÎØ¤È¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤ÎÎ¾Î©¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢»ûºê¼«¿È¤Ï¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¥µ»¤Î¤Û¤¦¤Ï·ë¹½¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï·ë²Ì¤â½Ð¤»¤º¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¤½¤·¤Æ2023Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤ò·è¤á¤ë¡£ÍâÇ¯¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂåÉ½Áª½Ð¤Ë¤â²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ï½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áª¹ÍÁè¤¤¤Ç°µÅÝÅª¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¥º¥ë¥º¥ë¤ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¤È¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¶¥ÎØ¤Ø¤ÎÀìÇ°¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¸å¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿2023Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤Ï¸Ä¤Î¶¯¤µ¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÌÌ¤ÇÀ¤³¦¤ÈÀï¤¦¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¶¥ÎØ¤Ï¥Á¡¼¥àÀï¤Ç¤¢¤ê¡¢¼þ¤ê¤ÎÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤³¤³¤Ç´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¶¥ÎØ¤Ø¤ÎÀìÇ°Ä¾¸å¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ø¤Î¾è¤êÊý¤äµ¡ºà¤ÎÁªÂò¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤«¤é¤Ï¤½¤ì¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÎý½¬¤Ç¤Ï¶¯¤¯¤Æ¤â¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤¬°¤¤Êý¸þ¤Ë½Ð¤Æ¡¢Æ°¤¤¬¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À2024Ç¯¤Î¸åÈ¾¤«¤é¶¯¤¤Áª¼ê¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥ÎØ¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢±ü¿¼¤µ¤ò¤Þ¤À³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Î·Á¤¬¤Ç¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2025Ç¯¤Î£ÇµÀ©ÇÆ¤Ï¤½¤ÎÀ®²Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤òÂç¤¤¯¸«½Ð¤·¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÚÌÜ»Ø¤¹¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤êÂ³¤±¤ëÁª¼ê¡Û
¼«Å¾¼ÖÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë»ûºê¡¡photo by Photoraid
¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ôÃÍ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢²Ê³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÉé²Ù¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤à¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à»þÂå¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¡¢¼«Ê¬¤ÇÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿ÃÃÏ£¤¬»ûºê¤Î¥À¥Ã¥·¥åÎÏ¤È¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¶¥ÎØÁª¼ê¤È¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÆ°¤¤ÈÀï½Ñ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÎÏ¤Î³ÍÆÀ¤À¡£
¡ÖµÓÎÏ¤À¤±¤Ê¤é¤Ð¡¢¤â¤¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³Í¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Ç¤â³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¶¥ÎØIQ¤ä°ÌÃÖ¼è¤ê¡¢²£¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ò³Ø¤ó¤ÇÁí¹çÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬º£¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±¤¸Ê¡°æ¤Ë¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢£Çµ¤¹¤Ù¤Æ¤È¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÀ©¤·¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿ÏÆËÜÍºÂÀ¡ÊÊ¡°æ¡¦94´ü¡Ë¤¬¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¶áµ¦ÃÏ¶è¤Ë¤Ï²áµî£²ÅÙ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÅÀÍ¥ºî¡ÊÂçºå¡¦100´ü¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤é¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤È¤â¤ËÁö¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¬»ûºê¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÏÆËÜ¤µ¤ó¤Ï°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¡£°ìÈÖ¶¯¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÅÀ¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸ÅÀ¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âçºå¤Þ¤ÇÎý½¬¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¿µ½Å¤«¤Ä¡¢ÃúÇ«¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤ÈÂª¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯¤µ¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤â¶¥ÎØ¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢±ü¿¼¤µ¤ò¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤À¡£
¡Ö¶¥ÎØ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¥Á¡¼¥àÀï¤Î±ü¿¼¤µ¤Ç¤¹¡£Áª¼êÆ±»Î¤ÇÏ¢·È¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÁ´°÷¤¬Á´ÎÏ¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¥¬¥Á¥ó¥³¤Î¸·¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁª¼ê¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÃ¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥É¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¼«ÎÏ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»ûºê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¤Ï²áµî¤ä¸½ºß¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Æü¤Î´Ý¤¬¤½¤Î¶»¤«¤é³°¤ì¤¿º£¤â¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¸Ø¤ê¤È¥×¥é¥¤¥É¤Ï¿´¤Î¤Ê¤«¤ÇÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ì¡¢¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ì¡¢¡ÖÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¶¯¤á¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤òÂ³¤±¤Æ³Í¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¸Ê¤ÎÎÏ¤ò¹â¤áÂ³¤±¤ëËèÆü¤À¡£ºÊ¡¢»ûºêÉñ¿¥¡ÊÊ¡°æ¡¦112´ü¡Ë¤â¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥ÎØ¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²È¤Ç¤â¼«Å¾¼Ö¤ÎÏÃÂê¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼ñÌ£¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢À¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¼«Å¾¼Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¤à¤·¤í¿¤Ó¿¤Ó¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¥ì¡¼¥¹¤è¤ê¤âÎý½¬¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¶¯¤µ¤Ø¤ÎË°¤¯¤Ê¤Ãµµá¿´¤³¤½»ûºê¤Î¶¥ÎØ¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¼Á¡£2026Ç¯¤âµáÆ»¼Ô¤Î¤´¤È¤¯¡¢¶¥ÎØ¤Ëî²¿Ê¤·Â³¤±¤ë¡£
¡ÚProfile¡Û
»ûºê¹ÀÊ¿¡Ê¤Æ¤é¤µ¤¡¦¤³¤¦¤Ø¤¤¡Ë
1994Ç¯£±·î£´ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡°æ¸©½Ð¿È¡£¹â¹»¤«¤é¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢Âç³Ø»þÂå¤ËÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¡£Â´¶È¸å¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¶¥µ»¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¹ñÂÎ¤Î¥±¥¤¥ê¥ó¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£2019Ç¯¤ËÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¤ËÆþ½ê¤·¡¢Áá´üÂ´¶È¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2020Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢»Ë¾å£²¿ÍÌÜ¡ÊÅö»þ¡Ë¤È¤Ê¤ë18Ï¢¾¡¤Ç¤ÎSµé¾ºµé¤ò·è¤á¤¿¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤â²ÃÆþ¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Î¥±¥¤¥ê¥ó¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¡£2023Ç¯½©¤«¤é¶¥ÎØ¤ËÀìÇ°¤·¡¢Gµ¤Î¾ïÏ¢Áª¼ê¤Ë¡£2025Ç¯£¸·î¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ç¯Ëö¤ÎKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£