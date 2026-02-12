日本初のハプニングバー創設者が明かす“誕生の瞬間”と“秘密の遊び場”が暴かれた日「変態が集まる単なるバー。それがもともとのコンセプトだったんですけどね」

近年、警察による摘発が相次ぎ、社会的な注目を集めてきた「ハプニングバー」。風当たりが強まっているこの業態だが、その誕生のルーツは意外にも“偶然の出来事”からだったという。アンダーグラウンドな遊び場はいかにして生まれ、広まっていったのか。創設者の証言から、その知られざる歴史をひもとく。



【画像】ハプニングバーという単語が流布した背景





『ルポ 風俗の誕生』より一部抜粋、再構成してお届けする。

日本ではじめてハプニングバーをつくった男

カウンターでマスターと猥談している女がいる。大きなソファでいちゃつくカップルがいる。そのそばで、男たちが羨ましそうに鼻の下を伸ばしている。彼らは、単独男性2万円、カップル1万円の料金をそれぞれ払っている（単独女性は無料）--。

「ハプニングバー」への風当たりが年々厳しくなっている。ハプニングバー、いわずと知れた違法風俗店である。表向きはごく普通のパブで、訪れること自体に問題はない。

しかしそこに集まる男女が現場で意気投合したというていで、店内で陰部を露出したり性交したりすることが、違法性を問われるのだ。そして公然わいせつ罪とされかねない、それらの行為が本業態の目玉になっている。

近年では「日本最大級」を謳い、約15年の歴史を持つ東京・渋谷「眠れぬ森の美女」の経営者や従業員らが、2022年5月に公然わいせつ罪で逮捕された。翌2023年10月にも、東京・大久保「バーエデン九二五九」の経営者や従業員らが、同じく公然わいせつ罪で逮捕されている。

2020年12月開業と報道された九二五九は、オーナーチェンジをしていて、「実は先に摘発された『眠れぬ森の美女』の関係店で、屋号自体は15年以上も前から続く老舗」だと関係者から聞いた。

個室で、複数の男女が、全裸で入り乱れて性交している。実は過去に、摘発された眠れぬ森の美女と九二五九を訪れ、その様を見学したことがあった。いずれも歴史が長く、業界では超がつくほどの有名店だった。

警察に摘発されることになった、客同士がわいせつな行為を見せ合う目玉。この目玉と思いがけず巡り合い、日本ではじめてハプニングバーをつくった男がいる。

東京・新宿歌舞伎町の中心部。周囲に溶け込むように一棟の雑居ビルが建っている。かつてその雑居ビルの一室で、当時39歳だった川口敏喜（60代）はハプニングバー「ピュアティ」を開いた。

川口は言う。

「変態が集まる単なるバー。それがもともとのコンセプトだったんですけどね」

川口は六本木の「グレーホール」という変態が集まるバーで、Yというひとりの男と出会った。1997年のことだ。そのYが、川口を含めた常連客たちのためにと歌舞伎町にカップル喫茶「グランブルー」をつくったことで、川口は単独女性を何人も連れてよく遊びに行っていた。

“ハプニング”という名前が生まれた日

カップル喫茶は、男女同伴が入店の条件で、訪れた複数のカップルが相互鑑賞を楽しむ喫茶店である同伴喫茶の進化形である。ソファ席の他にプレイルームとシャワールームもあり、そこでスワッピングをするのが同伴喫茶と一線を画すインフラだ。

いまは同じ業態としてくくられてもいるが、厳密に言えば同伴喫茶のシステムにスワッピングはない。グランブルーは、そこからさらに飛躍してカップルだけではなく単独男性も受け入れることで勝負に出ていた。

結果、革新的なアイデアで大繁盛したとはいえ、選ばれし変態たちが集まるコミュニティをつくるという当初のコンセプトから外れていくグランブルーから、次第に川口の心は離れていった。

さらに川口が連れてきた単独女性が中出しされた上にそのフォローもなく、「女性はタダで飲み食いさせてやってるんだからリスクがあって然るべし」と一蹴されれば、もうここは自分たち変態の居場所じゃない。

「だからカップルでも単独男女でも嫌な思いをせず、楽しく変態できる場所をつくりたくなったんです」（川口）

川口が理想を求めてピュアティを始動させるのは、欧州に新通貨ユーロが誕生したあとの1999年10月だ。コンセプトは決まった。でも、変態を集めるにはどうしよう。それには同伴喫茶でもカップル喫茶でもない、新たなキャッチコピーが必要だろう。

当時はハプニングバーという言葉はもちろん、その概念すらない。「21世紀型のアダルトバー」。悩んだ末、とにかくグランブルーと差別化するべくそんな意味深なコピーを添えて日刊ゲンダイ紙に三行広告を打つところからはじめた。

反響はデカく、全国から変態たちが集まるようになった。露出趣味を持つ男女が全裸になるなど日常茶飯事だ。ある日、ひとりの客が冗談まじりに言った。

「どうせなら入れちゃいなよ」

すると男女がノリでセックスに興じた。

川口にとってそれは、偶然で突発的な出来事に違いなかった。周囲も「こんなハプニングもあるんだね」と囃し立てた。かくして「21世紀型のアダルトバー」は「ハプニングバー」へと昇華する。はじまりは「まさしく“ハプニング”だった」と川口は話す。

日の目を浴びてしまったハプニングバー

ハプニングバーのルーツは偶然の産物。ハプニングをもとに川口が命名した。ピュアティの独創性を知ったAVメーカーが、それからしばらくしてハプニングバーの実態を描いたDVDの共同制作を川口に打診する。

しかしハプニングバーでは、性行為が日常的に行われていた。そのため目立つことはあまり得策ではない。何度か断ったあとにDVDがリリースされるまで、川口とAVメーカーの間でこんな密約が交わされたという。

「表向きはあくまでカップル喫茶で、ハプニングバーの単語は伏せるという口約束があった。でもAVメーカーは、それを破ってハプニングバーとして出しちゃったんです」

ハプニングバーという単語が流布した背景である。

寝首を搔かれた川口に当時の思いを聞いた。

やはり、いままでまあアンダーグラウンドでやっていたものがメジャーになっちゃった。「それでちょっと、おかしくなっちゃったんですよ」と振り返った。

まさに川口が危惧していたとおり、そこからフェーズが変わる。

DVD発売は、六本木「鍵」をはじめ、ハプニングバーに商機を見出した大手資本が続々と参入する引き金となった。そして2004年、警察当局が一斉摘発に乗り出す。ほそぼそと営業していた川口の店は無事だったものの、大手資本の多くは経営者らの逮捕をもって終幕となる。それもそのはず、新規参入組の多くは、分をわきまえず大手を振って商売していたからだ。

鍵の運営にはAV業界でトップ男優として知られていたチョコボール向井が絡んでいた。そのとき公然わいせつ罪で逮捕されたチョコボール向井が、有名人であることからして大々的に新聞各紙で報道されると、幸か不幸かそれに付随してハプニングバーという言葉も広く知れ渡ることになった。

結果、皮肉なことにさらに認知度を上げてカネ儲けの道具にする者が相次いだ。

川口はこの摘発劇について、「当然でしょう。本来は日陰の存在であり、趣味嗜好が合う変態だけが密かに集い、家賃やメシ代が出て楽しく遊べればいいくらいじゃないといけないハプニングバーが、あろうことか日の目を見てしまったんだから」と語る。

文／高木瑞穂

ルポ 風俗の誕生

高木 瑞穂

2025/12/24

1,980円（税込）

256ページ

ISBN： 978-4909979957

戦慄のベストセラー『売春島』著者の

話題の連載が待望の単行本化！



あのサービスやモノを生み出した当事者の証言から

島民が語る「売春島」のその後まで…

「男の夢」の起源を巡る旅



気鋭のノンフィクションライターの「ライフワーク」を集大成！



現代日本に普及した「男の風俗文化」の歴史に迫る



風俗ルポ、といってもよくある体験記ではない。

風俗業態の数あるモノやジャンルについて、

その「はじまり」から「現在」までを歩き、

ときには資料で補いながら綴ったものだ。



きっかけは「売春島」取材だった。

三重県志摩市の沖に浮かぶ渡鹿野島、

通称「売春島」の成り立ちを調べていて、

はじまりを探る楽しさに気づいた。



それは驚きの連続だった。

そこには当事者しか知らない事実と計算、

そして戦いがあったのだ。（「はじめに」より）