ビッグアップルをオマージュしたカクテルも！ウォーターサイドテラス“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”限定ラインナップ
東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催します。
アメリカンウォーターフロントの運河沿いに位置する「ウォーターサイドテラス」では、和の食材をアメリカンスタイルにアレンジしたユニークなメニューが登場！
ニューヨークの愛称にちなんだ日本酒カクテルなど、異国情緒あふれる景色の中で楽しみたい特別なラインナップが、2026年4月8日より発売されます。
ウォーターサイドテラス“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニュー
販売期間：2026年4月8日から2026年6月30日
販売場所：アメリカンウォーターフロント「ウォーターサイドテラス」
ウォーターサイドテラスでは、人気のメニューが再版され、お酒とのマリアージュを存分に楽しめる構成となっています。
特に、日本酒をベースにしたカクテルと、それに合わせて開発されたフードメニューの組み合わせは、このフェスティバルならではの試みです。
運河を行き交うディズニーシー・トランジットスチーマーラインを眺めながら、贅沢なひとときを過ごすことができます。
豚角煮のアップルマスタードソース
価格：650円
トロトロに煮込まれた豚の角煮に、マスタードソースとマッシュポテトを添えてアメリカらしさをプラスした一品です。
後述の日本酒カクテルとの相性を考え、マスタードソースにはアップルピューレが加えられています。
和と洋の味わいが絶妙に融合した、おつまみにもぴったりの再版メニューです。
日本酒カクテル（アップル＆バニラ）
価格：880円
※アルコールドリンク
ニューヨーク市のニックネーム「ビッグアップル」をオマージュして誕生したカクテル。
日本酒をベースに、すりおろしたアップルとバニラの香りを加え、彩り豊かなトッピングで春の訪れを表現しています。
フルーティーで甘い香りが広がる一杯は、豚角煮のマスタードソースとも見事に調和します☆
穏やかな運河のほとりで、こだわり抜かれたフードとドリンクのペアリングをぜひ体験してくださいね！
“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”でしか味わえない、洗練された「食の旅」が待っています☆
ウォーターサイドテラス“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニューの紹介でした。
価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。
レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
©Disney © Disney/Pixar
