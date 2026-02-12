元乃木坂46の樋口日奈（28）が、女優として存在感を高めている。

【 衝撃画像 】下着姿で濃厚キス、自ら男性にまたがり…主演作で見せた「大胆ベッドシーン」や、写真集で披露したまぶしすぎる水着姿をじっくり見る

放送中の冬ドラマでは『本命じゃなきゃよかったのに』（毎日放送）の主演に加え、『顔のない患者-救うか、裁くか-』（関西テレビ）にも出演。さらに、動画配信サービスHuluのオリジナルドラマ『おとなになっても』の地上波放送（日本テレビ）もスタートし、1クールに3本も出演作が放映されている。テレビにとどまらず、2026年春公開の映画『炎かがよへ』への出演も発表され、舞台でも活躍中だ。



（本人Instagramより）

主演作やゴールデン・プライム帯のドラマこそ少ないものの、グループ在籍時の人気から考えると、卒業後に花開いたと言って差し支えない活躍ぶりといえる。というのも、樋口は乃木坂46時代、お世辞にも活躍していたとは言えないアイドルだった。

乃木坂では自ら「どん底だった」と振り返るほどの不遇時代を過ごした

1998年生まれの樋口は、2011年から乃木坂46の 1期生メンバーとして活動を開始。8枚目のシングル『気づいたら片想い』で初の選抜入りを果たすが、多くは「アンダー」の常連メンバーとしてアイドル人生を過ごすことになる。

アンダーとは、シングル表題曲を歌う選抜に選ばれなかったメンバーを指し、音楽番組などをはじめとするグループ活動で目立たないことが多いポジションだ。そのアンダーの中でも、後から加入した2期生や3期生などに人気で追い越される場面も多々あった。

舞台への出演は多かったものの、2022年に同グループを卒業するまで、アイドルとして目立った実績はそこまで残せていない状況だった。樋口自身もかつて『東京カレンダー』のインタビューで、2020年頃を振り返り「当時は本当にどん底で、もう無理かもしれないって心が折れかけていた時だった」と語っている。

グループ在籍時の樋口について、取材や番組制作で乃木坂46と関わり、当時を知るテレビ関係者はこう話す。

「乃木坂46がデビューした頃は、生駒里奈さんと白石麻衣さんを推していくという流れが明確にあった。さらに、西野七瀬さんや生田絵梨花さん、橋本奈々未さんなど絶大な人気を誇るメンバーが多く、樋口さんは特徴がなく埋もれていた印象です。後輩たちが次々と加入する中でこれといった突破口も見いだせず、人気が低迷していきました。

乃木坂46は、他のグループと比べて、特に『運営に推されるメンバー』と『ファンから支持されるメンバー』がハッキリ分かれるのですが、樋口さんはどちらにもなれずにくすぶり続けました」

2011年から2022年まで、約11年間にわたってグループ活動を続けながらもブレイクスルーの糸口を見つけられなかった樋口。とはいえ、グループ内での評価が低かったわけではない。別の関係者は樋口の人柄について明かす。

「樋口さんは元気で明るい性格で、選抜に選ばれなくても腐らずアイドルを続けていました。その姿勢に感銘を受けるメンバーやファンもいて、関係者の間で樋口さんを悪く言う人はいなかった。活動の後半は、グループの中でベテランの愛されキャラとしてポジションを確立していました」

紆余曲折あった樋口だが、卒業後の2023年から次々とドラマや舞台に出演し、女優として存在感を示すことになる。バイプレーヤーとしてどんな役でも演じ、伸び悩んでいたアイドル時代が嘘のように活躍を見せ始めた。そんな樋口は、いつしか「第二の野呂佳代になれるのではないか？」とテレビ関係者の間で囁かれはじめている。

野呂佳代といえば、2006年にAKB48の第2期追加オーディションに合格。グループ在籍時はバラエティ番組で活躍するが人気はなく、2009年から姉妹グループ・SDN48のキャプテンも兼任するなど迷走しているともいえる状態だった。

そんな野呂だが、グループ卒業後の2020年頃から女優業を本格化させ、近年はさまざまな話題作に出演。オリコンニュースが発表する「2025年 ブレイク俳優ランキング」の女性編で1位を獲得するなど、いまや日本を代表する名バイプレーヤーとして活躍中だ。

野呂と樋口には、実に多くの共通点がある。まず、秋元康プロデュースの人気アイドルグループに在籍しながら伸び悩み、グループ内での立ち位置も明るい性格の愛されキャラだったこと。また、卒業後に脇役をメインとした女優業でブレイクしたことも同じだ。

野呂の場合は、一時期バラエティ番組に多く出演していたが、ここまで人気が出たのは女優業をはじめてから。見た目や演技のスタイルは違うものの、2人は多くの共通点があることが分かる。それだけではなく、人気アイドルグループで売れなかった経験が、女優業でプラスになっている可能性があるとテレビ関係者は話す。

「2人は、アイドル時代に思うような結果を出せなかった分、ハングリー精神が培われたのでしょう。その結果、女優業に力を入れてからどんな役でも引き受け、全力で演じる姿勢が評価されています。アイドルとして大人気だったのに、卒業後に作品や役を選びすぎて女優としてイマイチなケースも多くありますから。

特に樋口さんは、元アイドルとは思えない濡れ場シーンがある役も受け、女優としての覚悟を感じる。樋口さんはこのまま突き進めば、野呂さんのように名バイプレーヤーと呼ばれる日もそう遠くないと思いますよ」

実際、直近でも樋口は大胆な濡れ場を演じている。現在出演中の『本命じゃなきゃよかったのに』では、ダブル主演を務める池田匡志と濃厚なラブシーンを何度も披露して話題を呼んだ。

下着姿で濃厚なディープキス、相手男性にまたがり……

同作で樋口が演じるのは、学生時代に浮気相手だったセフレと再会し、何度も肉体関係を求める優柔不断な大沼実歩乃役。罪悪感をおぼえながら、快楽に負ける女性を艶っぽい演技で見せている。

第1話では、ホテルにて下着姿で濃厚なディープキスをしながらのベッドシーンを披露。さらに第3話で、自宅にて下着姿の実歩乃が相手にまたがって襲い掛かるようなシーンもあり、翌朝には2人が裸で抱き合うベッドシーンも見せた。

樋口は過去にもドラマ『往生際の意味を知れ！』（毎日放送）で、主演を務めた青木柚と濃厚なキス・ベッドシーンを披露している。2022年に発売した1st写真集『恋人のように』にて、水着やシースルーランジェリーで抜群のスタイルを見せている樋口だけに、濡れ場での需要も高いのだろう。濡れ場がNGの若手女優も多い中で、体を張った演技ができる存在として高い価値を誇っている。

もちろん、濡れ場だけを専門に演じているわけではない。『顔のない患者-救うか、裁くか-』では事件に翻弄される看護師をシリアスに表現していたほか、2025年末に放送したドラマ『できても、できなくても』（テレビ東京）では、宇垣美里が演じた主人公をよく思わず何かと邪魔する「悪女」役を、コロコロと表情を変えながら熱演した。

タレントとしても露出が増えている。バイク好きなことを活かした仕事が増えただけでなく、BSで人気の『町中華で飲ろうぜ』（BS-TBS）にレギュラー出演し、屈託のない笑顔で支持を集めている。今や総合的にみて、乃木坂46の卒業メンバーの中で上位に来るほどの人気と忙しさを手に入れているといえるだろう。

アイドルとしては活躍できなかったものの、卒業後に活路を見出すことに成功した樋口。数年後に、野呂のように「樋口日奈が出るドラマにハズれなし」と言われる日が来るのか注目したい。

（ゆるま 小林）