NTTドコモは、2026年3月末をもって3Gサービスを終了した。通信事業者にとって古い世代の技術を動かすための設備を維持するのは重荷でしかない。NTTドコモは専用ハードとソフトで動かしていた3Gサービスを終了させたことで、結果として、汎用サーバーで運用する完全仮想化にシフトすることができた。 2019年の「FOMA/iモード」終了時期発表時の資料 通信事業者の経営にはスピӦ