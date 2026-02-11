弟のJ1選手が大胆イメチェン…元ミス・ジャパンファイナリストの女優が驚き「見慣れない笑」
女優の工藤成珠さんが8日に自身のX(@nrkd____)を更新し、ファジアーノ岡山に所属する弟のDF工藤孝太に驚きを示した。
岡山は同日に敵地で行われたJ1百年構想リーグWEST第1節でアビスパ福岡と対戦。1-1で後半が終了し、惜しくもPK5-6で敗れた。この試合で工藤孝太はチームカラーを思わせる赤い髪で登場。背番号2を着け、3バックの左で先発フル出場した。
工藤成珠さんはXで「赤髪の2!! 見慣れない笑笑」と、弟のイメチェンに反応。続く投稿で「ちなみに先週東京を歩いてたらバッタリ遭遇したのですが(奇跡すぎる笑)、その時は綺麗な金髪でした」と明かした。
フォロワーからは「現地ですがめちゃかっこよかったですよ!!」「赤髪 気合いを感じました」「ファジカラーの赤髪、似合ってましたよ」「弟さん、90分の安定感はさすがでした」などの声が届いている。
工藤成珠さんは芸能プロダクション『スペースクラフト・エージェンシー』に所属。『2022ミス・ジャパン』でファイナリストに選出された経歴を持つ。弟の試合にはプライベートだけでなく、ゲストとしても来場したことがある。
岡山は同日に敵地で行われたJ1百年構想リーグWEST第1節でアビスパ福岡と対戦。1-1で後半が終了し、惜しくもPK5-6で敗れた。この試合で工藤孝太はチームカラーを思わせる赤い髪で登場。背番号2を着け、3バックの左で先発フル出場した。
工藤成珠さんはXで「赤髪の2!! 見慣れない笑笑」と、弟のイメチェンに反応。続く投稿で「ちなみに先週東京を歩いてたらバッタリ遭遇したのですが(奇跡すぎる笑)、その時は綺麗な金髪でした」と明かした。
工藤成珠さんは芸能プロダクション『スペースクラフト・エージェンシー』に所属。『2022ミス・ジャパン』でファイナリストに選出された経歴を持つ。弟の試合にはプライベートだけでなく、ゲストとしても来場したことがある。
ちなみに先週東京を歩いてたらバッタリ遭遇したのですが(奇跡すぎる笑)、その時は綺麗な金髪でした⭐️— 工藤成珠 (くどうなるみ) (@nrkd____) February 9, 2026
【本日福岡戦】— ファジアーノ岡山スタッフ公式 (@fagiano_koho) February 8, 2026
試合後の監督・選手コメントをホームページに掲載しました。
️https://t.co/wiTh1oEYvw
見逃し配信、ハイライトは #DAZN で⏬
https://t.co/5NYeizGM4J#ファジアーノ岡山 pic.twitter.com/Q8zEfhJfvk