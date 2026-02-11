神楽坂で開催した声優・茅野愛衣のとある2025年忘年会　香川県の日本酒「凱陣」を10種飲み比べ！

本誌『おとなの週末』で連載している、声優・茅野愛衣さんの「コヨイのカヤノ」。そのコラムを補完する内容をWebで展開しています。第43回目の今回は、2025年末のとある忘年会について。充実の酒肴をつまみながら、香川県の日本酒「凱陣」を飲み比べました！

神楽坂の“大人の酒場”で忘年会

2025年年末、こんな忘年会をやってました！

忘年会の乾杯です！

声優の清水理沙ちゃんと担当のドビーと１年間お疲れさまでした！ の乾杯です。

お店は以前取材させていただいた『CHILL kagurazaka』さん。

バターナッツかぼちゃ、きのこのマリネ、とうもろこしのすり流しなどなどの７品はどれもお酒を呼ぶ味です

静岡県藤枝市、青島酒造さんの「喜久酔（きくよい）」

チェイサー用のビール

前菜の盛り合わせを予約時に注文。あとはアラカルトで日本酒に合わせて頼むことに。日本酒は「幸之助院殿」（綿谷金の井酒造・宮城県）、「喜久醉」（青島酒造・静岡県）からスタートです。ビールはチェイサー用です（笑）。

海老芋のから揚げ

鶏豆腐

海老芋のから揚げに鶏豆腐。鶏豆腐のダシがおいしい〜と思っていたら、ドビーがレンゲですくい、そこに燗酒を注いでって悪いことを始めました！

すかさず私とりーさも（笑）

馬カルビユッケ

蝦夷鹿ロースのソテー バルサミコソース

馬カルビユッケと蝦夷鹿ロースのソテー バルサミコソース。どちらもおいしい。店主・北澤さんの火入れ、最高です。ジビエと日本酒の組み合わせ、これもよき！

全部で10種！3人で「凱陣」を飲み比べ

お酒は「凱陣」（丸尾本店・香川県）にチェンジ。いろんな「凱陣」があるので飲み比べ開始です！

香川県仲多度郡琴平町、丸尾本店の「凱陣」

これも「凱陣」！

これも「凱陣」！！

『CHILL』さんは、とにかく「凱陣」の揃えがすごいんです。よき！ です

まだまだいただきます（笑）。

苺の白和え

レーズンバター

生ハム ハモン セラーノ レゼルバ

苺の白和えにレーズンバター、さらに生ハム ハモン セラーノ レゼルバとどれも酒肴で、私たちまだまだ飲む気満々です。

〆のパスタはりーさの希望。よく食べる友でうれしい

ラザニア

〆的に頼んだのはラザニアとからすみと九条葱のペペロンチーノ。凱陣には乳酸感もあるのでチーズにも合うし、もちろんからすみとも好相性。

私たち以外の最後のお客様をお見送りしたあと、北澤さんも参加。４人で乾杯！

店主の北澤さんも加えて、改めて乾杯！

しこたま呑む会、10種の「凱陣」を楽しんで、これにて閉会！

茅野愛衣（かやの・あい）／9月13日生まれ。代表作に『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（めんま役）など多数。この秋はアニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』（岡田ユリコ役）、『永久のユウグレ』（王真樹トワサ役）のほか、映画『鬼滅の刃 無限城編』（胡蝶カナエ役）にも出演中！

