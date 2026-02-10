アトレ新浦安は、2026年2月22日の「ねこの日」に合わせ、「にゃんだふるデイズ」を開催します。

保護犬猫譲渡会、保護猫の「親」になれるサービス、そして猫グッズのPOP-UPストアが一度に楽しめるイベント。

猫好きにはたまらない7日間の特別企画です！

アトレ新浦安「にゃんだふるデイズ」

開催期間：2026年2月17日（火）〜2月23日（月・祝）

会場：アトレ新浦安 1Fガーデンテラス

所在地：千葉県浦安市入船1-1-1

このイベントでは、保護犬猫譲渡会「ADOPTION PARK」、離れて暮らす保護猫の「親」になれるサービス「ネコノート」、そしてネコリパブリックのPOP-UPストアが同時開催。

猫を飼うことが難しい方でも保護活動に参加でき、楽しみながら猫助けができる企画となっています。

「ADOPTION PARK」保護犬猫譲渡会

開催期間：2026年2月17日（火）〜23日（月・祝）

時間：10:00〜21:00

参加費：無料（自由観覧）

主催：一般社団法人Do One Good

保護犬猫の写真やプロフィールが掲示され、訪れる方々がじっくりと動物たちを知ることができる譲渡会。

新たな家族との出会いを支援する場として、毎回多くの来場者の関心を集めています。

保護猫の「親」になれるサービス「ネコノート」

展示期間：2026年2月17日（火）〜23日（月・祝）

時間：10:00〜21:00

参加費：無料（自由観覧）

主催：neconote

お気に入りの保護猫を見つけ、まるで推しを応援するような感覚でサポートできる新しいプラットフォーム。

気に入った猫におやつやおもちゃをオンライン上でプレゼントでき、その一部（96％）は猫のためのお給料として届けられます。

飼うことが難しい方でも、保護猫活動に参加できる仕組みです。

「ネコリパブリック」POP-UPストア

開催期間：2026年2月20日（金）〜23日（月・祝）

時間：10:00〜21:00

主催：ネコリパブリック

猫と人が一緒にシェアしながら楽しめる、からだに優しいおやつ「猫飯」や猫グッズなどを販売。

販売商品の収益は保護猫活動の支援になり、お買い物を楽しみながら猫を救うことができます！

「猫飯」焼きかつお

価格：540円（税込）

新鮮な高知の宗田かつおを茹でてからじっくり焼き上げた、猫も犬もニンゲンもみんな一緒に食べられるおやつ。

猫さんには1日3分の1くらいをこまかくして。

ニンゲンにはおつまみとして醤油やオリーブオイル、岩塩などで食べるととても美味です。

全5種のラインナップ展開。

「猫焼き」こしにゃん

価格：540円（税込）

24層にも重ねられたクロワッサン生地を使用したニンゲン用スイーツ。

バターをたっぷり練り込んだ生地をじっくり焼き上げることで、外はサクサク、中はじゅわっと香ばしい食感を実現しました。

クロワッサンならではのリッチな香りと、しっとりとした中身が絶妙に調和し、思わず笑顔になる美味しさ。

季節限定味も展開されます。

保護犬猫の写真を見ながら、猫グッズのお買い物を楽しみ、オンラインで保護猫を応援できる充実のイベント。

猫が好きな方はもちろん、保護活動に関心がある方も気軽に参加できます。

お買い物が保護猫の支援につながる仕組みで、楽しみながら猫助けができる7日間です☆

アトレ新浦安「にゃんだふるデイズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. イベントの参加費は必要ですか？

ADOPTION PARKとネコノートの展示は無料で自由に観覧できます。ネコリパブリックのPOP-UPストアは商品購入が必要です。

Q. 保護犬猫の譲渡は可能ですか？

ADOPTION PARKでは保護犬猫の写真とプロフィールが展示されます。詳しい譲渡手続きについては主催者にお問い合わせください。

Q. ネコノートはどのように利用できますか？

お気に入りの保護猫を見つけ、オンライン上でおやつやおもちゃをプレゼントできます。その一部（96％）が猫のお給料として届けられる仕組みです。

Q. ネコリパブリックのPOP-UPはいつ開催されますか？

2026年2月20日（金）から2月23日（月・祝）の4日間、10:00〜21:00に開催されます。

アトレは国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）」に賛同し、持続可能な社会の実現に向けた積極的な取り組みを行っています。

