矢田亜希子「重めぱっつり好き」カット＆カラーした新ヘア披露「美しさに磨きがかかってる」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】女優の矢田亜希子が2月9日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】47歳美人女優「大人の魅力がすごい」重めにカットした新ヘア
矢田は「昨日は松本さんヘアカット」「やっぱり重めぱっつり好き！」とつづり、カット後に撮影した自撮りショットを投稿。毛先が綺麗に切り揃えられたサラサラでまとまりのあるスタイルを披露した。
また、同日更新したInstagramストーリーズでは「今日は髪の毛カラーを」と添え、後ろ姿の写真を公開。これまでよりも明るさを抑えた透明感溢れるブラウンカラーで、上品なヘアスタイルとなっていた。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「可愛すぎます」「真似したい髪型」「美しさに磨きがかかってる」「髪の毛ツヤツヤで綺麗」「大人の魅力がすごい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】47歳美人女優「大人の魅力がすごい」重めにカットした新ヘア
◆矢田亜希子、新ヘア披露
矢田は「昨日は松本さんヘアカット」「やっぱり重めぱっつり好き！」とつづり、カット後に撮影した自撮りショットを投稿。毛先が綺麗に切り揃えられたサラサラでまとまりのあるスタイルを披露した。
また、同日更新したInstagramストーリーズでは「今日は髪の毛カラーを」と添え、後ろ姿の写真を公開。これまでよりも明るさを抑えた透明感溢れるブラウンカラーで、上品なヘアスタイルとなっていた。
◆矢田亜希子の投稿に「美しさに磨きがかかってる」の声
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「可愛すぎます」「真似したい髪型」「美しさに磨きがかかってる」「髪の毛ツヤツヤで綺麗」「大人の魅力がすごい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】