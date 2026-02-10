横浜FMの若手2選手が戦線離脱…内側側副じん帯損傷、外側半月板損傷でいずれも全治6週間以上

横浜F・マリノスは10日、MF樋口有斗とFW浅田大翔の負傷について発表した。



両選手ともに先月19日から29日にかけて行われた2026春季トレーニングキャンプ中に負傷したとのこと。樋口は右ひざ内側側副じん帯損傷で全治6週間から8週間、浅田は左ひざ外側半月板損傷で全治6週間の見込みとなっている。



樋口は2005年生まれの現在20歳で、今シーズン開幕前に中部大学から横浜FMに入団。2008年生まれで現在18歳の浅田は横浜FMの下部組織出身で昨年2月にトップチーム昇格を果たした。2025明治安田J1リーグでは1試合に出場。AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）では2試合に起用された。