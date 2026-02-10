¹Ã»Ò±àÊ¨¤«¤»¤¿¸µÁÄ¥¢¥¤¥É¥ë¡¡´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤â¡ÄÌÜÎ©¤¿¤Ì³ØÀ¸»þÂå¡ÖÌîµå¤Ï²¼¼ê¡×
¸µ¶áÅ´¡¦ÂÀÅÄ¹¬»Ê»á¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¸¶ÅÀ¡ÖÌîµå¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤·¤¿¡È¸µÁÄ¥¢¥¤¥É¥ë±¦ÏÓ¡É¤¬ÂÀÅÄ¹¬»Ê»á¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤À¡£¤¦¤Ê¤ë²÷Â®µå¤Ë´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¡£ÀÄ¿¹¡¦»°Âô¹â¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢1969Ç¯²Æ·è¾¡¤Î±äÄ¹18²ó0-0°ú¤Ê¬¤±ºÆ»î¹ç¤Ç¤Î·ãÅê¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥³¡¼¤Á¤ã¤ó¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¶áÅ´¤Ç¤â2·å¾¡Íø¤ò3ÅÙ¥Þ¡¼¥¯¡£¾ï¤Ë¿Íµ¤¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Þ¤Ç¤â¥×¥í¤Ç¤â¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ï·è¤·¤Æ¥º¥ÐÈ´¤±¤¿Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡1952Ç¯1·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÂÀÅÄ»á¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Î»þÂå¤Ï»Ò¤É¤â¤¬²¿¤«¤ä¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤éÌîµå¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¡¢°ð´¢¤ê¤·¤¿¤¢¤È¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç»°³Ñ¥Ù¡¼¥¹¤È¤«¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤ì¤Ë¿ÆÉã¤¬·ë¹½Ìîµå¹¥¤¤Ç¤Í¡£Æ»¶ñ¤â¡¢Î¢¤Î»¨ÌÚÎÓ¤Ç¡¢ÌÚ¤òÀÚ¤Ã¤Æºï¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¤ªÂÞ¤ÏÉÛ¤ËÌÊ¤òÆþ¤ì¤Æ¥°¥é¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÆÉã¤È¤Ï¤è¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ã¤ÆÄ®Æâ²ñ¤Ë¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤¢¤ë²È¤¬¤Þ¤À1¸®¡¢2¸®¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ïµð¿ÍÀï¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤¢¤ë²È¤Ë¤ªÉã¤µ¤óÊý¤â¥Ó¡¼¥ë¤È¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤ÆÌîµåÃæ·Ñ¤ò¸«¤ë¡£¤½¤³¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊÕ¤¬Ìîµå¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡£¼«Á³¤Èµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö3ÈÖ¡¦Ä¹Åè¡ÊÌÐÍº¡Ë¤ä¤¡¡¼¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Í¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Çµð¿Í¤ÈÀï¤¦À¾Å´¡¢Æî³¤¤¯¤é¤¤¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶áÅ´¤ÏÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡»°Âô»ÔÎ©²¬»°Âô¾®³Ø¹»4Ç¯¤Î»þ¤Ë¡¢³Ø¹»¤ÎÆð¼°ÌîµåÉô¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï³°Ìî¼ê¡£¡Ö»°Âô¤ÏÆÃ¼ì¤Ç¤Í¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤ÎÃæ¤ËÊÆ¹ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬²¿¥Á¡¼¥à¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤âÆþ¤Ã¤ÆÅÚÆü¤Ï»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¹Å¼°¡£¤À¤«¤éÆð¼°¤È¹Å¼°¤ÎÎ¾Êý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤Ï¾®³Ø¹»¤ÎÆð¼°¥Á¡¼¥à¤Ç¤¬¤Ã¤Ä¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÀÅÄ»á¤Ï·è¤·¤ÆÌÜÎ©¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö¾®³Ø¹»¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï1ÈÖ¤È¤«2ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¡¢¤¯¤é¤¤¤ÎÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÊÊÆ·³Æâ¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¡ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤Î¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¤ÎÂç²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿Í¿ôÀ©¸Â¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê»°Âô±Ø¤Ç¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤ò¸«Á÷¤ë¤À¤±¤Î¼ä¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â¤¬Â®¤¯¤Æ¶¯¸ª¤â¡ÖÌîµå¤Ï²¼¼ê¡×
¡ÖÆ±µéÀ¸¤¬¤ß¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¯¤Æ¤Í¡£¥¦¥ï¡¼¡¢À¨¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤³¤Ë²¿¤È¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤³¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤è¤¯¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÌîµå¤¬È´·²¤Ë¾å¼ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬ËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ´Á³¡×¡£¤Î¤Á¤Ë½÷À¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÇ®¶¸¤µ¤»¤ëÂÀÅÄ»á¤À¤¬¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢4ÈÖ¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Îº¢¤Î¥â¥Æ¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ËÆ´¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¤Ï°ìÈÖÂ®¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸ª¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÌîµå¤Ï²¼¼ê¡£¤¿¤¤¤·¤ÆÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡Ä¡Ä¡£³°Ìî¤«¤é¤Ï¥¬¡¼¥Ã¤ÈÊü¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤¯Ä¾ÀÜ¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤»¾ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥«¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ê¤«¡¢¥Î¡¼¥Ð¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¤é¡¢ÂçË½Åê¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤â¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¡¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾®³Ø¹»¤È¤«¤Î±¿Æ°²ñ¤Ç¤ÏÂ¤¬Â®¤¤¤ó¤ÇÆÈÃÅ¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌîµå¤Ç¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤½¤Îº¢¤Ï¤Þ¤À¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Åö»þ¤Î»°Âô»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¸å¤Î»°Âô¹âÌîµåÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿ôÂ¿¤¯Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¡Ê»°Âô¹â¤Ç¤Ï°ìÎÝ¼ê¤È¤Ê¤ë¡ËµÆÃÓ¡Ê¹°µÁ¡Ë¤¬¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢¡Ê»°Âô¹â¤Ç¡Ë¥·¥ç¡¼¥È¤À¤Ã¤¿È¬½ÅÂô¡Ê·û°ì¡Ë¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£ÂÀÅÄ»á¤¬Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»°Âô»ÔÎ©Âè°ìÃæ³Ø2Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¤½¤³¤«¤éÅÁÀâ¤ÎÅê¼ê¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¬¡Ö¾®³Ø¹»Åö»þ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢¤ÎÂÀÅÄ¤¬¡Ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¤§¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë