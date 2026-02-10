¹ÈÇò¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß45ºÐ±é²Î²Î¼ê¡¡°ìÅÙÄü¤á¤¿²Î¼ê¤ÎÆ»¢ªÌ¾ºî¶Ê²È&²Î¼ê¤ÎÉ×ºÊ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤ÆÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ÚÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Û
¡¡±é²Î²Î¼ê¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê45¡Ë¤¬¡¢11ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î～¶â¡¢¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°»³¤¬Äï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿ÃæÂ¼ÅµÀµ¤µ¤ó&¾¾Á°¤Ò¤í»ÒÉ×ºÊ¡¡ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¼ê¤ò·ë¤Ö»Ñ¤â
¡¡¤±¤ó¶Ì¸¡Äê»ÍÃÊ¤ÎÏÓÁ°¤òÇã¤ï¤ì¡¢Ç¯Ëö¤ÎNHK¡¦¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤Ï¡Ö¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë»°»³¡£¸µ¡¹¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È°ì½ï¤ËÍ·¤Ù¤ë»ö¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢º£¤Ï¸ÞÃÊ¤òÌÜ»Ø¤·Îý½¬Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¹õÌø¤ÎÁ°¤Ç¤â¸ÞÃÊ¤Îµ»¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ°ìÅÙ¤Ï²Î¼ê¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤¿¤¬¡¢25ºÐ¤Î¤È¤¤Ë°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ¾åµþ¡£ºî¶Ê²È¡¦ÃæÂ¼ÅµÀµ¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¡¢±é²Î²Î¼ê¤Î¾¾Á°¤Ò¤í»Ò¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Äï»Ò¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ëÃæÂ¼¤µ¤ó¤Î7²ó´÷¤À¤Ã¤¿¡£À¸Á°¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÖÁÈ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
