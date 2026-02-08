「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ビッグエア・決勝」（７日、リヴィーニョ・スノーパーク）

木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝が銀メダル。金メダルは３本目で高得点をマークした木村葵来（２１）＝ムラサキスポーツ＝が獲得した。

木俣は３回の試技のうちの１回目、１９８０（５回転半）を成功させて８６・２５の高得点。２回目も１９８０を決め、８５・２５をマークしてトップに立った。だが、３回目に木村が大技を成功して逆転。再逆転での金メダルを狙った木俣は果敢に大技を繰り出したが、成功しなかった。

表彰式後、木俣は「いやもう、技とかは１２０％出せたので。結果も自分の技も、マックス出せて嬉しいですね」と充実の表情。３本目については、「最後はやったことのない技もやるしかなかったので、やりました。でもダメでした」と笑った。

木村に逆転されての銀メダル。「上に日本人がいるのは正直、悔しいですけど、なんだろな。これ以上ない滑りができたので。きら（木村）もすんごいうまかったし、おめでとうございますという感じです」と、本音もまじえつつ祝福した。

まだ、スロープスタイルも残す。「正直、僕はスロープスタイルの方がちょっといけるんじゃないかと思っているので、次、色を変えたいですね。もちろん金。頑張ります」とうなずいた。

悔しさものぞかせながら、清々しい木俣のインタビューにＳＮＳで反響。「木俣さんのインタビューおもろい！」、「愛嬌あって可愛い」、「キャラいいじゃん！」、「清々しい！」などの声が上がっている。