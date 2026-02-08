「女性でも単体で使いやすいって神だわ」備えて安心の100均トイレグッズ
商品情報
商品名：携帯用トイレ ワイド
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦18×横38×マチ13.5cm
凝固剤（約）：7g
販売ショップ：セリア
JANコード：4968988874227
非常時用に備えておきたい！セリアの携帯トイレが便利なんです
防災グッズとしてよく見かける簡易トイレは、水がなくても使えるので災害時やアウトドアなどに便利ですよね。以前から100均でも販売されていますが、便器やバケツにセットして使うタイプや受け口付きのポータブルタイプ。準備のわずらわしさや使いにくさを感じている方多いのではないでしょうか。特に女性は体勢的に不安な方も多いはず。
そんな時におすすめしたいのが、セリアの『携帯用トイレ ワイド』という商品。袋を便器代わりにして直接用を足せるアイテムなんです。外袋1枚、内袋1枚、凝固剤が1個入っており、大小便OK。1回分のトイレに使用できます。
使い方はまず、透明なジップ付き袋を自立させ、上部を折り曲げて高さを調節します。袋はクリアファイルよりちょっと薄いくらいの質感で、かなり丈夫な印象です。
次に、ジップ付き袋の中に黒い袋をセットします。
「たべられません」と記載された凝固剤を入れたら準備完了です。
袋がヘタらなくて使いやすい！セリアの『携帯用トイレ ワイド』
試しに勢い良く水を入れてみましたが、袋がヘタらなくて感動！袋単体でも安心して使えるうえ、受け口を広げられるので女性でも使いやすいのがGOODです。
水分がゼリー状に固まってくれるので、こぼれにくいのも◎
使用後は黒い袋の口を結んで、そのままジップ袋の中に入れればOK。万が一のため、さらに密閉性のある袋などに入れることが推奨されています。
今回はセリアの『携帯用トイレ ワイド』をご紹介しました。簡易便座を用意することなく、1つで用を足せる画期的な商品。防災リュックに備えておくだけで心の余裕が違います。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。