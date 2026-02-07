◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第2日 スノーボード 男子ビッグエア決勝（2026年2月7日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード最初の決勝種目、男子ビッグエアが行われ、五輪初出場の荻原大翔（ひろと、20＝TOKIOインカラミ）が1本目、2本目と失敗で3本目を待たずにメダル獲得への道が絶たれた。3本目も大技に挑み失敗。初五輪は12位に終わった。

5日の予選は1位通過も、この日の試技1回目はスイッチバックサイド1800（5回転）で尻もちをついてしまい、まさかの最下位発進。2回目もスイッチバックサイドの1980（5回転半）で転倒して得点にならず。この時点でメダル争いから脱落した。

優勝候補に挙げられながら、まさかの2本目で終戦。会場が騒然となる中、3本目で大技のバックサイド2340に挑んだ。転倒したが最後まで荻原らしさを見せ観客を沸かせた。

◇荻原 大翔（おぎわら・ひろと）2005年（平17）7月19日生まれ、茨城県牛久市出身の20歳。3歳でスノーボードを開始。自宅での練習などでスピンに磨きを掛け、9歳の時にバックサイド（BS）1080（3回転）に成功した動画が世界中で話題となる。17年に12歳でプロデビューし、21年の全日本選手権ビッグエア（BA）で初優勝。翌年には連覇を達成し、23年のW杯BAで初優勝。昨年1月の冬季Xゲームでは前人未踏のBS2340（6回転半）に成功して金メダルを獲得した。BS2340はギネス世界記録に認定された。