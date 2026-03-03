回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司は、回転レーンで商品を流している国内外「604」の店舗数が世界No.1であるとして、ギネス世界記録に認定された。【画像】レーン上を監視するAIカメラ同社は、注文商品専用の「オーダーレーン」を採用しながら、「回転レーン」での商品提供も継続している。米国や台湾を含む全694店舗（2025年12月19日時点）にて回転レーンを活用して商品を提供していることから、「回転寿司 店