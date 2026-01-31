シャキーラ（Shakira）の「Las Mujeres Ya No Lloran」ツアーが、ラテン・アーティストによる史上最高の興行収入を記録したツアーとして、正式にギネス世界記録を樹立した。ビルボード・ボックススコアによると、このコロンビア人歌手による記念碑的なツアーは、計86公演で4億2,160万ドル（約652億円）を売り上げ、330万枚のチケットを販売した。ツアー名の由来となったビザラップ（Bizarrap）とのコラボ曲の中で彼女が歌っている