ギネス世界記録の公式認定証を手にする井浦新さん（左）と坂本美雨さん＝27日午後、東京・上野4月に放送開始から50年を迎えるNHKの「日曜美術館」が27日、ギネス世界記録に認定された。番組の司会を担当するミュージシャン坂本美雨さん（45）らが東京都内で取材に応じ、坂本さんは「たくさんのスタッフが一本一本丁寧に作っているのを見ているので、とてもうれしい」と喜んだ。同番組は、3月22日の放送で、「週間ファインアー