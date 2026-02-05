ニコン<7731.T>は５日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を下方修正した。売上高予想を前回予想の６８００億円から６７５０億円（前期比５．６％減）、最終損益予想を２００億円の黒字から８５０億円の赤字（前期は６１億２３００万円の黒字）に引き下げた。最終損益は増益予想から一転赤字転落を見込む。期末配当予想は１０円減額の１５円にする。年間配当予想は４０円（前期は５０円）となる。



デジタルマニュファクチャリング（ＤＭ）事業で減損損失を９０６億円計上した。金属３Ｄプリンター市場の将来成長率の低下など踏まえた。金属３Ｄプリンターを用いた付加加工の普及率は自動車市場などで鈍化している。加えて、防衛・宇宙市場で中国メーカーの台頭による競争激化が起きている。そのほか、映像事業は関税による値上げの影響などが見られ、レンズ交換式デジタルカメラや交換レンズの販売台数予想を引き下げる。４～１２月期は売上高が４８３９億８００万円（前年同期比５．６％減）、最終損益が８７２億１６００万円の赤字（前年同期は６２億６２００万円の黒字）だった。



出所：MINKABU PRESS