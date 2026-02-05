名古屋駅でしか買えないあの「ぴよりん」が、ついに温泉地を巡る旅に出ます！JR東海グループは2026年2月10日(火)から3月2日(月)まで、東海道新幹線沿線の東京駅から新大阪駅の「ベルマートキヨスク」等で「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」を開催します。今回の目玉は、東京・静岡・岐阜の3駅限定で販売される「温泉ぴよりん」。しかし、人気の高さから東京・岐阜駅ではアプリによる事前抽選制となっており、事前のチェックが欠かせません。あの黄色い「ケロリン桶」との衝撃コラボや、全国の温泉地グルメをイメージした限定商品、そして注目の3駅限定「温泉ぴよりんおでかけセット（1,200円）」など、ぴよりんファン必見のフェアの全貌をお届けします。

ぴよりんが温泉に浸かった！？限定セットが可愛すぎる…

温泉ぴよりんおでかけセット（イメージ）

名古屋駅以外ではなかなかお目にかかれない「ぴよりん」がなんと！？お出かけします。今回の目玉は、定番ぴよりんと限定フレーバーがセットになった「温泉ぴよりんおでかけセット（1,200円）」です。

限定の「温泉ぴよりん」は、名古屋コーチン卵のプリンとオレンジ＆キャロットのジュレを、オレンジとキャロットのババロアで包んだ、湯上がりにぴったりの爽やかなお味。このセットは東京駅・静岡駅・岐阜駅の3駅限定で、各日数量限定販売となります。特に東京駅と岐阜駅は「TOKAI STATION POINT」アプリでの事前抽選制なので、争奪戦に負けないよう気合を入れて申し込みましょう！ なお、当日の新幹線運行状況などで販売時間変更・中止となる場合があります。

●事前抽選販売

【東京駅】

販売店舗：プレシャスデリ東京

受取日時：2026年2月24日(火)・2月25日(水) 各日16:00〜19:00

事前抽選を実施、購入券をお持ちの方のみ購入できます。

※未受取品があれば19:00以降準備ができ次第販売。

【岐阜駅】

販売店舗：PLUSTAアスティ岐阜

受取日時：2026年2月27日(金) 11:00〜16:00

事前抽選を実施、購入券をお持ちの方のみ購入できます。

※未受取品があれば16:00以降準備ができ次第販売。

東京駅・岐阜駅の事前抽選では、JR東海グループの共通ポイントサービス「TOKAI STATION POINT」アプリを活用します。抽選申込期間は2026年2月10日(火)〜2026年2月15日(日)23:59まで。2月18日ごろにアプリ内で当選を通知予定です。

●店頭販売

【静岡駅】

販売店舗：プレシャスデリ＆ギフト静岡

販売日時：2026年2月26日(木) 11:30以降準備が出来次第販売開始

※数量限定のため無くなり次第終了となります。

※おひとり様1会計2セットまで。

黄色いアイコン同士が夢の共演！ケロリン桶に収まるぴよりんの魅力！

温泉といえば「ケロリン桶」。あの富山めぐみ製薬の超有名グッズとぴよりんが奇跡のコラボを果たしました。

「ケロリン桶（2,750円）」の底には、温泉に浸かってほっこりするぴよりんの姿が。これでお風呂に入れば、あなたもぴよりん気分になれるかもしれません。

温泉ぴよりんが描かれた「ケロリン桶」

他にも「ケロリンミニ桶キーホルダー（800円）」や、ロッカーキーをイメージしたアクリルキーホルダー、さらには温泉タオルやTシャツまで、湯気が出そうなほどアツいラインナップが勢揃い。

各グッズ（イメージ）

どちらも「黄色い」ことでおなじみのぴよりんとケロリン桶。コラボ桶は、単なるグッズではなく、日本の入浴文化と名古屋のスイーツ文化が融合した「SNS時代の新アイコン」とも言えるでしょう。

2月17日からはオンラインショップでも取り扱いますが、オリジナルグッズは一部店舗限定販売となります。

胃袋も温泉気分？全国の「温泉地グルメ」がぴよりんラベルで大集合

各グルメ商品（イメージ）

スイーツだけでなく、ガッツリ系グルメも登場！「とり天サンド（398円）」や「米サンドタレカツ丼風（375円）」など、温泉地の名物料理をイメージした20種類もの商品が登場。パッケージには、手ぬぐいを頭に乗せた愛くるしいぴよりんがデザインされています。

さらに、抽選で「ぴよりん手作り体験」や、激レアな「ぴよりんサウナハット」が当たるキャンペーンも開催。伊藤園の商品を含む700円以上の購入が必要です。美味しいものを食べて、お家でも外でもぴよりんと一緒に「ととのう」体験を楽しみましょう！

春の旅行気分を「ぴよりん」と一緒に味わおう

「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」の概要

・開催期間：2026年2月10日(火)〜3月2日(月)

・開催場所：東京駅〜新大阪駅の「PLUSTA」「Bellmart」「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」「プレシャスデリ＆ギフト」「デリカステーション」



【主な展開商品】

・温泉ぴよりんおでかけセット：1,200円（東京・静岡・岐阜駅限定）

・ケロリン桶：2,750円

・とり天サンド：398円

・ぴよりんのクリームボックス プリン味：288円

今回の「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」は、名古屋まで行かないとなかなか会えないぴよりんが、私たちの街に歩み寄ってくれる貴重な機会です。

東京・岐阜駅の「温泉ぴよりん」抽選申込は、2月15日（日）23:59まで。このチャンスを逃すと、次はいつ会えるかわかりません。抽選に外れても、ケロリン桶グッズやバラエティ豊かな温泉グルメは店頭で購入可能です（一部店舗限定）。

名古屋のアイドルぴよりんが、あなたの街の駅でほっこり待っています。各キャンペーンの詳細は「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」特設サイトをご確認ください。

