【2月お得まとめ】まだ間に合う50%還元も！ホットペッパー、楽天、auPAYなど絶対やるべきキャンペーン10選
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、自身のYouTubeチャンネルで「【厳選】2月に絶対やるべきお得キャンペーン10選！50%還元から確実に貰える特典まで一挙紹介！【楽天/auPAY/ファミペイ】」を公開。2月上旬に利用できるお得なキャンペーンを厳選して紹介した。
まず、SNSで話題沸騰中のホットペッパービューティー「ビビビ祭」について解説。これは先着100万予約限定で、利用金額の最大50%がポイント還元されるキャンペーンだ。ヘアサロンとそれ以外のカテゴリ（ネイル・まつげ・リラク・エステ）でそれぞれ1回ずつ、上限10,000ポイント、合計で最大20,000ポイントが還元される。おにまるちゃんねる氏は、キャンペーン開始直後に予約が殺到すると予想されていたが、「まだ普通に参加できた」と報告。2月4日までの予約と、2月9日から15日までの来店が対象となるため、早めの行動が推奨される。
続いて、ホットペッパーグルメで実施中の「春のポイント還元祭」を紹介。こちらは最大15,000ポイントが還元されるもので、ディナーは2,000円以上のコース予約で1人あたり最大800ポイント、ランチは予約するだけで1人あたり最大100ポイントが人数分付与される。さらに、ポイントサイト「モッピー」を経由して予約することで、追加で120円相当のポイントも獲得できるという。
その他にも、au PAYユーザー向けにニトリでのキャンペーンを取り上げた。1回3,000円以上の支払いで抽選で最大50,000Pontaポイントが当たるほか、有料サブスク「Pontaパス」に新規加入し条件を達成すると、もれなく1,500円相当が還元される。これは「大黒字」になるお得な内容だと強調した。
また、暗号資産取引所BITPOINTでは、新規口座開設と条件達成で最大4,000円分がもらえるキャンペーンも紹介。内訳は、公式キャンペーンで最大2,500円分、さらに紹介リンク経由で1,500円分が上乗せされるというものだ。
動画ではこの他にも、楽天モバイルの新規契約で最大3万円分もらえるキャンペーンや、ファミマカード、ソフトバンクカード、AEON Pay、d払いなど、日常生活で活用できるお得な情報が多数紹介されている。
特にホットペッパービューティーの「ビビビ祭」は2月4日までと期限が迫っている。各キャンペーンはエントリーが必要な場合が多いため、詳細は動画の概要欄から確認してほしい。
チャンネル情報
キャッシュレス・ポイ活の最新情報を「どこよりも分かりやすく」解説！PayPay・楽天ペイ等のコード決済、高還元クレカ、銀行・証券のキャンペーン情報を網羅。複雑な条件も図解でスッキリ整理します。「今、何を使うのが一番お得か？」を知り、1円でも得したい方はぜひ登録を。