今シーズン巨人からポスティングでブルージェイズに移籍した岡本和真内野手の通訳に、昨年までエンゼルス・菊池雄星投手の通訳を務めていた大嶋祐亮氏が就任することが決まった。球団広報が３日（日本時間４日）明かした。

トロント郊外出身の大嶋通訳は２０２３年から、ブルージェイズの菊池雄星投手の通訳としてスタッフ入り。２０２４年シーズン途中に菊池がアストロズにトレードされて以来、球団には、約１年半ぶりの復帰となる。

フロリダ州ダンイーデンで春季キャンプを行うブルージェイズ。バッテリー組のリポートデーは１１日（同１２日）。日本代表としてＷＢＣに参加する岡本和真内野手は、１６日（同１７日）の野手のリポートデーに先立って、就労ビザ取得次第、規定により１２日までにキャンプ地入りする予定。

菊池の通訳として手厚いサポートに定評があった大嶋通訳が、コミュニケーション面で、メジャー１年目の岡本の大きな助けとなる。また、ブルージェイズには元日本ハムの加藤豪将氏がベースボール・オペレーション補佐を務め、管理栄養士の讃井友香氏が所属しており、充実した日本人スタッフが、岡本のデビューイヤーを支えることになりそうだ。