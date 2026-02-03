主婦のもんじモズ子さんの、夫の何気ない一言にモヤっとする日常を描いた漫画が、Xで200以上の「いいね」を集めて話題となっています。

ある日作者は夫に「ダイエットしたいから、明日から朝食はおにぎり『で』いい」と言われました。その一言に妻はモヤモヤして…という内容で、読者からは「分かります！」「自分がやったことないのに言われたら…」「簡単そうだと思われるの嫌ですよね〜」などの声が上がっています。

言い返さず「心の中でフルボッコ」…妻の処世術

もんじモズ子さんは、Xで日常漫画などを発表しています。もんじモズ子さんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

もんじモズ子さん「2年半前に無料のお絵描きソフトを見つけ、そこからタブレットでイラストを描き始めたのがきっかけです。当初、絵日記ブログを描いていたのですが、忙しくなって4カ月で挫折してしまいました。いろいろ落ち着いてきた昨年の夏に『やっぱり絵を描きたい』と思い、改めて描き始めました」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

もんじモズ子さん「この2つの発言は、同じ日にされました。おにぎり『で』いいから…のような発言はいつものことなので笑えたのですが、絵のことを軽く言われると腹が立ってしょうがなかったので、漫画にして消化しました（笑）」

Q.この2つの言葉を言われたとき、どのような心境になりましたか。

もんじモズ子さん「1人暮らしをしたことも、お米も炊いたこともない夫の発言は、『今の世間では許されない』と感じます。結婚当初は腹立たしかったものの、普段からこういった発言が多いので、今では大きな子どものようで笑えるようになりました。でも、漫画に関する発言だけは別で、腹が立ってしまいます！」

Q.こういうとき、つい言い返したくなったりはしないのでしょうか。

もんじモズ子さん「言い返すと10倍になって返ってくるので、心の中でボコボコにします（笑）。ただ年に3回ぐらい怒りがMAXになり、私の中の怪獣が暴れ出し、夫を攻撃します（笑）。

お正月も絵に対して嫌味を言われたので、飼い犬が震え上がるほどブチギレました！ そして漫画にも描きました！（笑）」

Q.普段から旦那さまの発言に対して、「深く考えずに発言しているな」と思うことは多いのでしょうか。

もんじモズ子さん「コロナ禍から在宅勤務が増え、一緒の時間が多くなったせいもあるのか…ほぼ毎日あります（笑）。ですが仕事ができ、私には到底できないことをこなすなど、頼れる面や尊敬できる部分も多いため、イラっとしても相殺できることが多いです」

Q.実際、この後から朝食はおにぎりにしたのでしょうか。

もんじモズ子さん「次の日からおにぎりとみそ汁を出しました！ 現在は…年末年始の大型連休などに乗じて、素知らぬ顔でパン生活に戻しています（笑）。ホットサンドにコーヒーをつけるだけなので、私にとってはパンの方が楽です」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

もんじモズ子さん「絵を描く難しさを知っている方々に励ましのコメントをいただき、すごくうれしかったです！ あと、おにぎりについても大変さを分かってくださるコメントをいただきました。ただ、肝心の夫の心には響いていなかったのですが（笑）」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

もんじモズ子さん「たくさんの人に漫画を見てもらいたいという思いで描いており、これからも毎日投稿を続けていきたいです。最近は、創作漫画にも挑戦してみたいという気持ちが芽生えています。実は、Yahoo！などのネット媒体に掲載されることも目標の一つだったので、このように紹介される機会をいただき、本当に光栄でうれしく思っています」