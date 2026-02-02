この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが「ぬか喜び？Oliveが8%にUPしたけど3月に実質戻る件。でも「円預金+3%」はガチだった」を公開。三井住友カードの「Oliveフレキシブルペイ」に関して、2026年2月1日から適用される複数のサービス改定について解説した。



今回の発表における最大の変更点は、Oliveの還元率引き上げと、それに伴う特典の改定である。まず、2026年2月1日より、対象のコンビニ・飲食店でOliveフレキシブルペイのクレジットカードモードをスマホのタッチ決済で利用した際の基本還元率が、従来の7%から8%へと引き上げられた。しかし、動画ではこれが「ぬか喜び」になる可能性を指摘している。これまでOliveアカウント限定で提供されていた「Vpassアプリ等への月1回ログインで+1%」の特典が、2026年2月28日をもって終了するためだ。これにより、3月以降は実質的な還元率に大きな変動はないことになる。



一方で、新たに導入された特典として「円預金残高に応じた還元率アップ」が挙げられる。これはVポイントアッププログラムの一環として2月1日より開始されたもので、Oliveアカウントの円預金残高に応じて、対象店舗での還元率が最大3%上乗せされる。具体的な条件は、残高250万円以上で+0.5%、500万円以上で+1.0%、最大となる2,000万円以上で+3.0%となっている。



さらに、25歳以下の利用者を対象とした特典「リワードアップ U25」も拡充された。新たに対象の三井住友カードをPayPayに紐づけて決済すると最大+0.5%還元される特典が追加されたほか、サブスクリプションサービスの支払いで最大+9.5%還元となる対象サービスに「dアニメストア」「Lemino」などが加わった。



今回の改定により、Oliveの基本還元率は向上したが、一部特典の終了も伴うため注意が必要だ。特に、新たに始まった円預金残高に応じた還元アップは、預金額によっては大きなメリットとなるため、自身の利用状況と照らし合わせて確認することが推奨される。