正直、後悔した…モバイルWi-Fiルーターの致命的デメリット
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
IT系現役会社員のネコさや氏が運営するYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」は、「正直、後悔した…モバイルWi-Fiルーターの致命的デメリット」と題した動画を公開した。動画では、楽天モバイルとUQ WiMAXのモバイルWi-Fiルーターを1年以上併用した経験に基づき、両社の性能を比較。端末価格だけでは判断できない、実用面での選択基準を提示している。
ネコさや氏は、楽天モバイルの「Rakuten WiFi Pocket」とUQ WiMAXのルーターを長期的に使用した結果、特にバッテリー性能に致命的な差があると指摘する。楽天モバイルの端末は「バッテリーの減りが早すぎる」ため、1日持たないことも多く、毎日の充電が欠かせないと述べた。
その背景には、端末のスペックの違いがある。楽天モバイルの端末は、下り最大速度150Mbps、上り最大50Mbpsで、Wi-Fi 4および4G通信にのみ対応しており、氏いわく「性能は最低限」だという。
一方、UQ WiMAXの端末は、下り最大3.5Gbps、上り最大286Mbpsと通信速度で大きく上回る。さらに、最新規格であるWi-Fi 6や5G通信にも対応しており、安定した高速通信を実現している。この性能差が、実際の通信速度だけでなく、バッテリーの持続時間にも影響を与えていると分析した。
今回の比較から、モバイルWi-Fiルーターを選ぶ際には、「端末代1円」といった初期費用だけでなく、日々の使い勝手に直結する通信速度やバッテリー性能といった基本的なスペックを重視することの重要性が浮き彫りになった。特に外出先での利用を想定しているユーザーにとって、バッテリーの持続時間は快適さを左右する決定的な要素となるだろう。
