人気グルメYouTuberの山崎NANA氏が、「【吉野家】期間限定の大人気メニュー牛カレー鍋膳が美味しすぎた！おかわり無料のご飯を大盛りお肉をおかずに自由に食べ放題した満腹爆食女【大食い】」と題した動画を公開。吉野家で期間限定販売されている「牛カレー鍋膳」を実食レビューし、その魅力を余すことなく伝えている。



「牛カレー鍋膳」は、牛肉、野菜、豆腐、そして〆のうどんまでセットになったボリューム満点のメニュー。山崎氏は、まずスープを一口飲み「サラっとしてるけどコク深い」「和風カレー」と評価。おだしが効いた優しい味わいの中にスパイシーさも感じられる、クセになる味わいだという。続けて、カレーが染み込んだ牛肉をご飯にのせて食べると、「牛丼チェーンの王道吉野家の牛肉とカレーの組合せは優勝確定」と絶賛。とろとろの牛肉と、ご飯との相性抜群のカレー味に箸が止まらない様子だ。さらに、おかわり自由のご飯を注文し、残った具材を全て乗せてオリジナルの「牛カレー丼」を作成。牛肉や野菜の旨味が溶け出したカレースープをたっぷりかけた丼は、まさに至高の一杯である。



鍋の〆には、うどんを投入。山崎氏は1杯目、2杯目のご飯を食べている間、鍋の中で煮込まれ続けたうどんを「最高の〆」と表現。カレーと具材の旨味を吸い尽くした麺の破壊力は計り知れないと語った。



動画を通して、山崎氏は「牛カレー鍋膳」を、牛丼欲もカレー欲も満たせる上に野菜もたっぷり摂れる「攻守最強の鍋膳」と結論付けた。ご飯のおかわりが自由で、〆のうどんまでついて1000円以下というコストパフォーマンスの高さも魅力。一つのメニューで様々な楽しみ方ができる、満足度の高い一品である。