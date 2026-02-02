NCT DREAM（エヌシーティードリーム）のJAEMIN（ジェミン）＆JISUNG（チソン）、RIIZE（ライズ）のEUNSEOK（ウンソク）＆WONBIN（ウォンビン）、NCT WISH（エヌシーティーウィッシュ）のSION（シオン）によるコラボダンス動画が公開され、大きな話題を集めている。

【動画】①NCT DREAM × RIIZE × NCT WISH「soda pop」コラボダンス ②ビジュ良すぎ！集合ショット ③④⑤３グループの『SMTOWN』福岡公演1日目集合ショット ⑥⑦⑧福岡公演2日目集合ショット

■2000年代生まれが共鳴！NCT DREAM × RIIZE × NCT WISHの絆

1月31日、2月1日に、東方神起やSUPER JUNIORらが所属する韓国の芸能事務所「SMエンターテインメント」主催のライブ『SMTOWN LIVE 25－26 in FUKUOKA』が、福岡・みずほPayPayドーム福岡にて開催された。同イベントでは、所属アーティストが一堂に会し、グループの枠を超えたコラボレーションが大きな注目を集めている。

そんな彼らがステージ裏で撮影した「soda pop」のダンス動画が、それぞれの所属グループの公式SNSにて共同投稿された。

動画では、まず水色ジャケットのウォンビンとアーガイル柄ニットのシオンが、お互いを“親友”と呼ぶ間柄らしく、肩を組んで登場。続いて、同じく2002年生まれのチソンがピンクベスト姿で現れ、2001年生まれのウンソクは黄色のパーカー姿で合流。最後に、2000年生まれのジェミンがピンクニットにネクタイを合わせた装いで加わる。

軽快なメロディに合わせ、時折顔を見合わせながら軽やかにステップを踏む5人。同じ事務所の仲間ならではの息の合った雰囲気が伝わるダンス動画に仕上がっている。

さらに、5人が肩を組んだ集合ショットも公開され、ファンの注目を集めている。

SNSでは、「イケメンパラダイス!!」「このコラボを実現してくれた人に感謝」「現地で見たけど最高でした」「ジェミンのビジュえぐい」「ちーちゃん、少し恥ずかしそうでかわいい」「ウンソク様選んでくれてありがとう」「ウォンビン、MAMAでできなかった分、今回は見られてよかった」「シオンくんの足の長さどういうこと？」「この5人で実写化してほしい」など、熱気溢れるコメントで賑わっている。

■写真：NCT DREAMジェミン＆チソン、RIIZEウォンビン＆ウンソク、NCT WISHシオンの集合ショット

■写真：NCT DREAM、RIIZE、NCT WISH 集合ショット 福岡公演1日目

■写真：NCT DREAM、RIIZE、NCT WISH 集合ショット 福岡公演2日目