CENT(セントチヒロ・チッチ)、USJ『ユニ春2026』CMソングに新曲「スタンド・バイ・ユース」が起用
セントチヒロ・チッチの音楽プロジェクト・CENTの新曲「スタンド・バイ・ユース」が、本日2日より放映開始となるユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春2026』CMソングに起用されることが決定した。
新曲「スタンド・バイ・ユース」は”青春超最強”を掲げたポップロックで、セントチヒロ・チッチが作詞、ヒダカトオルが作曲。エモーショナルなシンセリフと青春の疾走感を感じさせるリズムギター、ビートが特徴の、まさに青春を応援するにふさわしい一曲となっている。
CENTは現在全国ツアー＜CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR」＞を開催中。2月6日(金) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO、そしてファイナルとなる2月25日(水)東京・Zepp Shinjuku公演＜BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA ♡♡♡＞のチケットが発売中だ。
■7th Digital Single 「スタンド・バイ・ユース」
(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春2026』CMソング)
作詞：CENTCHiHiRO CHiTTiii
作曲・編曲：ヒダカトオル
◾️＜CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR＞
終了公演は割愛
2026年2月6日（金）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO 開場18:00 / 開演19:00
▼追加公演
＜CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA ♡♡♡」＞
2026年2月25日（水）東京・Zepp Shinjuku 開場18:00 / 開演19:00 *追加公演
詳細：https://centplanet.jp/feature/bigbiglovetour
