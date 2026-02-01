2月の満月は「スノームーン」と呼ばれ、明日2日の午前7時9分に満月を迎えます。今夜は、九州から北海道の太平洋側では広く晴れて、関東など、月がきれいに見られる所が多くなりそうです。空気の透明度が高い冬の夜空を見上げてみてはいかがでしょうか。

2月の満月は「スノームーン」

満月を迎えるのは2日(月)の朝7時9分で、今夜は「ほぼ」満月です。



満月には英語圏で様々な呼び名があります。3月は「ワームムーン」、4月は「ピンクームーン」、5月は「フラワームーン」など、月ごとに呼び方が変わります。2月の満月は、寒さが厳しく、大地の多くが雪に覆われる頃などから「スノームーン」と呼ばれます。このような呼び名を思い出しながら、月を眺めてみるのも良さそうです。





【参考サイト】The Old Farmer's Almanac AstroArts

今夜の天気は?

今夜も日本付近は冬型の気圧配置で、寒気の流れ込みが続く見込みです。このため、日本海側では雲が多く、夜空の観察にはあいにくの天気でしょう。一方、九州から北海道の太平洋側では晴れる所が大半で、関東など、よく見られる所が多い見込みです。



今夜も各地で冷え込みますが、冬は夏に比べて空気中の水分量が少なくなるため、空気の透明度が増します。帽子やマフラー、手袋などでしっかり防寒し、スノームーンを愛でてみてはいかがでしょうか。