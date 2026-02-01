見た目がかわいいと思う「兵庫県のお土産」ランキング！ 2位「ゴーフル」を抑えた1位は？【2026年調査】
キリッと引き締まった冬晴れの下、日々の騒がしさをリセットして、心ときめくかわいいお土産を手に取ってみませんか。今回は圧倒的な愛らしさと共に、地域の魅力とこだわりが詰まったお土産をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「見た目がかわいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「兵庫県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「カンカンのデザインがかわいいから」（20代女性／千葉県）、「ちいかわやミニオンなどの人気キャラのコラボミニゴーフルがあり、小さくて可愛く、薄く焼き上げたゴーフルはサクサクしておいしいです」（60代男性／兵庫県）、「昔からあるゴーフルだけど食感も軽くて見た目も上品で可愛い」（40代女性／徳島県）といった声が集まりました。
回答者からは「黄色のパッケージと、神戸の街並みを思わせる上品でクラシックなデザインがとても可愛らしいです」（30代男性／東京都）、「上品な神戸の街の雰囲気を纏っており、見た目もシンプルで可愛いため」（40代男性／東京都）、「レトロな色使いのパッケージと、小ぶりで上品なサイズ感が、神戸らしいお洒落でかわいい雰囲気を感じさせます」（40代男性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月20日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「見た目がかわいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「兵庫県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ゴーフル（神戸風月堂）／45票2位にランクインしたのは、神戸風月堂の「ゴーフル」です。長く愛されるロングセラーで、サクサクの薄焼き生地にクリームをサンドした上品な味わいが魅力。近年ではキャラクターとのコラボ缶や、手のひらサイズの「ミニゴーフル」も人気で、そのレトロで華やかなパッケージデザインが「かわいい」と高く支持されています。
回答者からは「カンカンのデザインがかわいいから」（20代女性／千葉県）、「ちいかわやミニオンなどの人気キャラのコラボミニゴーフルがあり、小さくて可愛く、薄く焼き上げたゴーフルはサクサクしておいしいです」（60代男性／兵庫県）、「昔からあるゴーフルだけど食感も軽くて見た目も上品で可愛い」（40代女性／徳島県）といった声が集まりました。
1位：神戸プリン（トーラク）／63票1位に輝いたのは、「神戸プリン」でした。卵と生クリームの深いコク、そしてかんきつ系の爽やかな後味が特徴の逸品です。どこか懐かしさを感じさせるロゴ入りのパッケージや、レトロなオリジナル手提げ袋など、デザインの完成度が高く、神戸らしい洗練された可愛らしさが人気を集めました。
回答者からは「黄色のパッケージと、神戸の街並みを思わせる上品でクラシックなデザインがとても可愛らしいです」（30代男性／東京都）、「上品な神戸の街の雰囲気を纏っており、見た目もシンプルで可愛いため」（40代男性／東京都）、「レトロな色使いのパッケージと、小ぶりで上品なサイズ感が、神戸らしいお洒落でかわいい雰囲気を感じさせます」（40代男性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)