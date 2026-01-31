1868年（明治元年）9月8日、一世一元の制を定められたうえで、明治と改元されたことによって始まった明治時代。明治の時代には多くの海外の文化が流入し、それによって、日本においても多くの発明や技術発展が勃興していく。

そんな急激な西洋化が進む日本において、今なお多くの人々に愛されている、ある画期的なグルメが誕生する。それが日本が世界に誇るべきグルメの1つ、洋食だ。

トンカツ、オムライス、カキフライ、エビフライ、ハヤシライスなど、誰もが知っているこれらの代表的な洋食メニューは、実は1895年（明治28年）に銀座ガス灯通りに創業した1軒のフランス料理店「煉瓦亭」から生まれ、多くの人々に愛されることになる。

そして明治に生まれた画期的な洋食メニューは、時代を超え、距離を超え、日本各地で大きく広がり、その土地土地でさらに多くの人々から愛されることで、独自の洋食文化の花を開花させ、今なお多くの人々に愛されつづけている。

例えば、広島が誇る美味しい老舗洋食店「ますゐ」で愛され続けている「サービスとんかつ」に、古都・金沢が誇る「グリル・オーツカ」の「ハントンライス」、そして大阪ミナミがほこる老舗洋食店「重亭」の「ハンバーグステーキ」、さらには福井が誇る「ヨーロッパ軒総本店」の「ソースカツ丼」や、福岡が誇る「ブラジレイロ」の絶品「ミンチカツレツ」、そして京都市左京区岡崎の「グリル子宝」の絶品「オムライス」などなど、数え上げれば枚挙がない。

そんな日本各地に存在する美味しい洋食店の中から、今回は岐阜県岐阜市にある絶品の洋食が味わえるお店をご紹介したい。

お店の名前は「洋食喫茶かまた」だ。

・昭和23年（1948年）創業の岐阜が誇る洋食の名店「洋食喫茶かまた」

こちらのお店の創業は昭和23年（1948年）。昭和23年（1948年）といえば、戦後から僅か3年しか経っていない年。

この年は、10歳の美空ひばりさんがデビュー、第1回NHKのど自慢が始まり、プロ野球で初のナイターが開催されるなど、戦後の混乱の中でも力強い復興のきざしを感じられた年。

そんな時代に、こちらのお店は産まれ、今なお、多くの人々に美味しい洋食を提供し続けているのだ。



・何を食べても絶品！それが洋食の名店「洋食喫茶かまた」

こちらのお店では何を食べても美味しいのだが、



中でも非常におすすめなのがオムライスだ。

まず提供されるオムライスを見れば、そのおいしさは伝わるだろう。



まるで芸術作品のような美しく黄色く輝くオムライスは、スプーンで食べてしまうのがもったいないと思えるほど、神々しさすら感じる。



一口味わって見れば、その美しい見た目からビンビン伝わるおいしさが体中をかけ抜けていくだろう。

バターの味わいがしっかりと効いた卵に酸味の効いたトマトケチャップ、まさにオムライスの王道がここにはあるのだ。



名古屋から20分程度でアクセスできる岐阜市。

かつての柳ヶ瀬の賑わいは無くなってしまったが、それゆえに歴史のあるお店がまだ残っているのだ。

もし東海地方を訪れたのであれば、この地方を代表するオムライスと言っても過言ではないほど絶品のオムライスを味わうために岐阜市まで足を伸ばしてみてはいかがだろうか？

きっとそこには、この地域の宝物のようなお店が存在しているに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 洋食喫茶かまた

住所 岐阜県岐阜市神田町6-16

営業時間 火曜日から日曜日 11:00 - 17:00

定休日 月曜日・毎月第4の月曜火曜は連休となります

