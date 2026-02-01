エルチェvsバルセロナ スタメン発表
[1.31 ラ・リーガ第22節](Estadio Manuel Martínez Valero)
※29:00開始
<出場メンバー>
[エルチェ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 3 アドリア・ペドロサ
DF 18 ジョン・ヌワンコ
DF 22 ダビド・アッフェングルーバー
DF 23 ビクトル・チュスト
MF 8 マルク・アグアド
MF 11 ヘルマン・バレラ
MF 19 グレイディ・ディアンガナ
MF 30 ロドリ・メンドーサ
FW 9 アンドレ・シウバ
FW 20 アルバロ・ロドリゲス
控え
GK 1 マティアス・ディトゥーロ
GK 45 アレハンドロ・イトゥルベ
DF 21 レオ・ペトロ
DF 31 David Delgado
DF 36 Nico Salvador
MF 5 フェデリコ・レドンド
MF 16 マルティム・ネト
MF 43 Alex Herráiz
FW 7 ヤゴ・サンティアゴ
FW 24 L. Cepeda
FW 32 アダム・ボアヤル
FW 38 Alex Sánchez
監督
エデル・サラビア
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 ラミネ・ヤマル
FW 11 ラフィーニャ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 18 ジェラール・マルティン
MF 17 マルク・カサド
MF 22 マルク・ベルナル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 19 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
