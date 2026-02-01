[1.31 ラ・リーガ第22節](Estadio Manuel Martínez Valero)

※29:00開始

<出場メンバー>

[エルチェ]

先発

GK 13 イニャキ・ペーニャ

DF 3 アドリア・ペドロサ

DF 18 ジョン・ヌワンコ

DF 22 ダビド・アッフェングルーバー

DF 23 ビクトル・チュスト

MF 8 マルク・アグアド

MF 11 ヘルマン・バレラ

MF 19 グレイディ・ディアンガナ

MF 30 ロドリ・メンドーサ

FW 9 アンドレ・シウバ

FW 20 アルバロ・ロドリゲス

控え

GK 1 マティアス・ディトゥーロ

GK 45 アレハンドロ・イトゥルベ

DF 21 レオ・ペトロ

DF 31 David Delgado

DF 36 Nico Salvador

MF 5 フェデリコ・レドンド

MF 16 マルティム・ネト

MF 43 Alex Herráiz

FW 7 ヤゴ・サンティアゴ

FW 24 L. Cepeda

FW 32 アダム・ボアヤル

FW 38 Alex Sánchez

監督

エデル・サラビア

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 24 エリック・ガルシア

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 20 ダニ・オルモ

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 7 フェラン・トーレス

FW 10 ラミネ・ヤマル

FW 11 ラフィーニャ

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 31 ディエゴ・コッヘン

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 18 ジェラール・マルティン

MF 17 マルク・カサド

MF 22 マルク・ベルナル

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 14 マーカス・ラッシュフォード

FW 19 ルーニー・バルドグジ

監督

ハンジ・フリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります