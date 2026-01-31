ものまねタレントのりんごちゃん（年齢非公表）が31日放送のTBS系「熱狂マニアさん！」（土曜後7・00）に出演。ダイエットに取り組み、大幅減量に成功したことを報告した。

りんごちゃんは番組で10日間の「缶詰ダイエット」に挑戦。運動はせず、缶詰の食材を使った食事を10日間食べて何キロやせることができるのかを検証した。

大幅なカロリー制限もなく、腸活チャーハンやあったかそうばなどのメニューを楽しんで口にしながら10日間を過ごしたりんごちゃん。初日は88キロだった体重が、10日後には81・5キロとなり、なんと6・5キロの減量に成功。これには本人も「ええ〜！？」と驚きを隠せない様子だった。さらに、初日は108センチだったウエストは、マイナス14センチとなる94センチを記録した。

りんごちゃんはインスタグラムに最新ショットを投稿。ダイエットのビフォーアフター写真を公開すると、ファンからは「本当痩せてまた綺麗になったー！ビフォーも可愛いよ！」「顔がシャープになったもんね スゴーイ」などのコメントが寄せられていた。