激変ぶりが話題になっている、ものまねタレント・りんごちゃんが5日、自身のインスタグラムで人気タレントとの2ショットをアップ。さらなる進化がファンの反響を呼んでいる。 【写真】さらにアゴのラインがシャープに艶っぽさもマシマシ りんごちゃんは大きなキスマークが描かれたデザインのトップスを着て、タレント・JOYと並んだ写真を投稿。「偶然JOY兄さんと白黒コーデかぶりだった日」とつづった。