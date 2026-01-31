ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¡¢6th¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØTokyo City Lights¡Ù¤Ë·èÄê¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¸ø³«
⽯ºê¤Ò¤å¡¼¤¤¤¬¡¢3·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë6th¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØTokyo City Lights¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜÈ¯É½¤Ï¡¢ËÜÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤ TOUR 2025-2026 Season2 -Acoustic Set-¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¡¦MEGA STONE¸ø±é¤Ë¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ö¸Î¶¿¤òÎ¥¤ì¤ÆÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ´¤äÍýÁÛ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼ã¤¤º¢¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Çº¤ß¤ä³ëÆ£¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊËèÆü¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢TV¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖHERO¡×¤ä¡¢SIX LOUNGE¤Î¥ä¥Þ¥°¥Á¥æ¥¦¥â¥ê¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡Ösomeday¡×¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò´Þ¤á¤¿Á´10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤Î¿·¶Ê¤¬Â¿¿ôÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯²Æ¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎÅìºå¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â¡ãÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤ LIVE 2026 -City Lights-¡ä¤Ë·èÄê¡£7·î4Æü¤ËÂçºå¡¦COOL JAPAN PARK OSAKA WW¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢7·î25Æü¤ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¸½ºß¥Á¥±¥Ã¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë2¼¡Àè¹Ô¤¬¼õÉÕÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
◾️6th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTokyo City Lights¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
Í½Ìó¡§https://erj.lnk.to/xloowj
¢§¾¦ÉÊ·ÁÂÖ
ÄÌ¾ïÈ×[CD]¡ï3,850¡ÊÀÇ¹þ¡ËESCL-6186
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×[CD+Blu-ray] ¡ï6,600¡ÊÀÇ¹þ¡ËESCL-6184¡Á6185
¢§¼ýÏ¿¶Ê
¡ãCD¡ä
01.ÊõÅç
02.Tokyo City Lights
03.HERO
04.someday
05.ÇòÇ®
06.¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹
07.Sunny Days
08.¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤
09.¼êÉÊ
10.Season2
¡ãBlu-ray¡ä
¡Ø⽯ºê¤Ò¤å¡¼¤¤ LIVE 2025 - Season2 -¡Ù¡¡2025.7.25 at LINE CUBE SHIBUYA
01.Season2
02.HERO
03.¥ï¥¹¥ì¥¬¥¿¥
04.Sunny Days
05.¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É
06.¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥à¡¼¥ó¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë
07.¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¥ì¥Ç¥£¥ª
08.±§ÃèÉ´·Ê
09.¥¢¥ä¥á
10.²ÖÉÓ¤Î²Ö
11.Flowers
12.¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿¡¼
13.¥Ê¥¤¥È¥ß¥ë¥¯
14.°¦¤é¤·¤¯
15.¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
16.¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤
17.¥Ô¥ê¥ª¥É
18.Æú
19.Ìë´Ö⾶⾏
20.ËÍ¤¬¤¤¤ë¤¾!
21.¤µ¤è¤Ê¤é¥¨¥ì¥¸¡¼
¡ãÆÃÅµ±ÇÁü¡ä
Âçºå¸ø±é¡õÅìµþ¸ø±é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È±ÇÁü
◾️¡ãÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤ LIVE 2026 -City Lights-¡ä
2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦COOL JAPAN PARK OSAKA WW¥Û¡¼¥ë
16:30³«¾ì/17:30³«±é¡¡
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡0570-200-888(12:00¡Á17:00 ¢¨ÅÚÆü½ËµÙ¶È)
2026Ç¯7·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA
16:30³«¾ì/17:30³«±é
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§DISK GARAGE¡¡https://info.diskgarage.com/
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¡Á´ÀÊ»ØÄê¡Ê°ìÈÌ¡Ë\7,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢Á´ÀÊ»ØÄê¡Ê³ØÀ¸¡Ë\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£ÅöÆü·ô¡¡\8,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç¿½¹þ¤ß²ÄÇ½
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¾ðÊó
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë2¼¡Àè¹Ô¼õÉÕ¡ÊÃêÁª¡Ë
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´ü´Ö¡§1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
ÅöÍîÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡§2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00¡Á2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë21:00
¿½¤·¹þ¤ß¡§https://eplus.jp/ishizakihuwie/
