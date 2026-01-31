「まりちゅう（長澤茉里奈）さんと一緒に撮影したとき、お尻のカットがレベチだったのを思い出して、もっとお尻を鍛えておけばよかった〜と反省しました。お尻は努力次第でよくなるっていうので、 “おぉ！” と思ってもらえるお尻に育てておきます！」

昨年7月から活動するアイドルグループ「Chuu♡Cute」のメンバー、河本景はそう語る。プロポーションについて熱く語る一方で、ファンへの思いも熱い。

「自分たちのことを好きでいてくれる人とできるだけ一緒にいたいです。ファンの方の母数が増えれば、一人一人の金銭的負担も減らせると思うので、そういう意味でも人気も得て活動できたら嬉しいなって思いますね。今の目標は、漢検1級を取りたいです。難読漢字を使えるのってカッコいいと思うんです。私、根っこが厨二病なので（笑）。役に立たないって言う人もいるけど、私にとって漢検は “浪漫” です」

かわもとけい

24歳 2001年9月22日生まれ 千葉県出身 T158 血液型：A型 趣味：映画鑑賞、読書、ダンス 特技：早口言葉、バレエ 2018年「女子高生ミスコン2018-2019」審査員特別賞を受賞。翌年『今日、好きになりました。』（ABEMA）シリーズに出演。2025年7月から長澤茉里奈プロデュースのアイドルグループ「Chuu♡Cute」のオリジナルメンバーとして活動を開始した。そのほか最新情報は、公式X（@k_keiel）、公式Instagram（@onkeikein）、公式TikTok（@onkeielel）にて

※2月7日にグラビア掲載記念お渡し会イベントを開催！

会場：光文社 本社ビル 1Fロビー（東京都文京区音羽1-16-6）

開始時間：前半の部11:00〜、後半の部14:30〜予定

※FLASHデジタル写真集『気まぐれ、気まま、君しだい。』が「kokode digital（ココデジ）」 ＆各電子書店で発売中！全ページ本誌未使用カットによる大満足の82p!!

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて、未掲載写真＆メイキング動画を随時公開中！アクセスはこちら→https://flash-prime.jp/

写真・桑島智輝

スタイリスト・八杉直美

ヘアメイク・澤西由美花（クララシステム）