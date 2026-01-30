「マッキー」買ったはずが「マツキニ」届く…極細なのに太く　箱に不自然な日本語も　“模倣品”にメーカーが注意喚起

物議を醸している1本のペン。

商品ロゴを、よく見てみると油性マーカーの「マッキー」ではなく書かれていたのは「マツキニ」。

国民的文具マッキーそっくりの品が多く出回っているといいます。

「ツなのかなんなのか分からない。ンなのか二なのか…。買った時にはマッキーと書いてあった」と語るのは世界的な人気を誇るイラストレーターの岸田メルさん。

ペンを見ると本物そっくりに「マッキー」と書かれていましたが箱には、「マツキニ」の文字。

マッキーのロゴに似せるためでしょうか、「ニ」の上の棒が極端に短くなっているのが分かります。

岸田さんが気付いたのは今から2週間ほど前。

ネット通販サイトで「マッキー」をまとめ買いしようと注文し届いたペンを使用したところ、ある違和感を感じたといいます。

人気イラストレーター・岸田メルさん：

普段使っている（マッキー）よりも水っぽい、シャバシャバしている。細い線を描くときは微妙。

本物の「マッキー」で描いたイラストと比べると、「マツキニ」は極細のはずのペンで描かれた線にもかかわらず太くなりにじんでいるように見えます。

人気イラストレーター・岸田メルさん：

本物だと思って買っているので、よく見たら違ったというのはだまされた気持ち。

マッキーを製造・販売するゼブラによると、模倣品は日本や海外の通販サイトで確認されているといいます。

「マツキニ」の箱の裏面には「うっかり口の中に万一、食べるには近くまで医者」と不自然な日本語が書かれていました。

本物そっくりの「マツキニ」。

違法にはならないのでしょうか。

橋下綜合法律事務所・溝上宏司弁護士によると、模倣品の販売は商標法や不正競争防止法に違反し10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があるといいます。

ゼブラは「イット！」の取材に対し「消費者とともに知的財産保護の意識を高め模倣品を買わない、売らせない市場環境を作っていければ幸いです」とコメントしています。