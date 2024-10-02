「国民の安心安全、幸せを守るために活動していきたい」10月2日、就任会見でこう語ったのは牧原秀樹法務大臣（53）だ。‘05年に初当選を果たし、これまで厚生労働副大臣や経済産業副大臣などを務めてきた牧原大臣。「しっかりとした司法機能があるということは、国民の幸せにとても大切なこと」といい、冒頭のように語った。そんな牧原大臣だが、早くも世論から厳しいまなざしを向けられている。牧原大臣は今年8月、パリ五輪のさな