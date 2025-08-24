AIの進化により、ホテルやカーシェアサービスなどこれまで人の手を中心に運営されてきた業界でAIが使われるようになってきています。こうした事例について、ニュースメディアのCNBCが伝えました。The AI 'algorithmic audit' could be coming to hotel room checkouthttps://www.cnbc.com/2025/08/03/ai-audit-coming-for-hotel-room-checkout-travel-costs.htmlUVeye lands multimillion-dollar deal with Hertz to automate US f