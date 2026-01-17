文房具メーカーのゼブラ株式会社は、2026年で発売50周年を迎えるロングセラー油性マーカー「ハイマッキー」と、48周年を迎える「マッキー極細」のパッケージデザインを一新！公式キャラクター「Hi! Mckee(ハイ！マッキー)」を採用した新パッケージが、2026年1月より順次展開されている。【画像】新パッケージになった「ハイマッキー」「マッキー極細」を見る■そもそも「Hi! Mckee」って？ゼブラの油性マーカー「ハイマッキー」公